اقتصاد|الصين

الصين ترفض انتقادات منظمة التعاون الاقتصادي بشأن دعم الصناعة

حفظ

French CRS riot police officers stand outside Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) headquarters in Paris during the OECD 2026 Ministerial Council Meeting (MCM) on June 3, 2026. (Photo by SIMON WOHLFAHRT / AFP)
مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس (الفرنسية)
Published On 4/6/2026
|
آخر تحديث: 14:28 (توقيت مكة)

رفضت الصين، اليوم الخميس، تقريرا حديثا صادرا عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الدعم الحكومي للأنشطة الصناعية، مؤكدة أن سياساتها تتوافق بالكامل مع قواعد التجارة العالمية، وذلك بعد أن حملها التقرير مسؤولية جانب كبير من الارتفاع العالمي في الإعانات الصناعية خلال السنوات الأخيرة.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن سياسات الدعم التي تنتهجها بكين "تتوافق تماما" مع قواعد منظمة التجارة العالمية، داعية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الالتزام بالحياد والموضوعية في دراساتها.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأضافت الوزارة "نحث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على إجراء دراساتها بطريقة موضوعية ومحايدة… وتجنب تسييس تقارير الأبحاث أو استغلالها لأغراض سياسية".

جاء الموقف الصيني ردا على تقرير نشرته المنظمة، ومقرها باريس، الاثنين الماضي، خلص إلى أن الإعانات الحكومية المقدمة للقطاعات الصناعية بلغت أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009، مدفوعة بدرجة كبيرة بالدعم الذي تتلقاه الشركات الصينية.

وحسب التقرير، بلغ إجمالي الإعانات في 15 قطاعا صناعيا رئيسيا نحو 108 مليارات دولار خلال عام 2024، بما يعادل 1.3% من إيرادات الشركات المشمولة بالدراسة، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل منذ بدء رصد البيانات.

SHENZHEN, CHINA - APRIL 12: A man wearing a helmet takes a photo with his phone while standing next to a parked electric scooter by the waterfront, with gantry cranes and container ships visible across the water at the Yantian International Container Terminal, on April 12, 2025 in Shenzhen, China. China has imposed a new round of retaliatory tariffs on U.S. imports, raising duties to 125% in response to the latest escalation by the United States, which increased tariffs on Chinese goods to 145%. The growing trade tensions have further impacted China’s export sector, affecting key industries such as logistics, manufacturing, and cross-border e-commerce. The measures are part of Beijing’s broader strategy to counter rising economic pressure and defend its trade interests. (Photo by Cheng Xin/Getty Images)
منظمة التعاون الاقتصادية تقول إن الإعانات الصينية المقدمة للقطاعات الصناعية بلغت أعلى مستوياتها منذ 2008 (غيتي)

انتقادات مباشرة للصين

ركز التقرير على ما وصفه بالفجوة الكبيرة بين الدعم الذي تحصل عليه الشركات الصينية ونظيراتها في الاقتصادات المتقدمة، إذ أشار إلى أن الشركات الصينية تلقت بين عامي 2005 و2024 دعما حكوميا يفوق ما حصلت عليه شركات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما يتراوح بين 3 و8 أضعاف في المتوسط.

كما قدر التقرير أن نحو 22% من المكاسب في الحصص السوقية العالمية التي حققتها الشركات خلال العقدين الماضيين ارتبطت بالدعم الحكومي، بينما ارتفعت النسبة إلى 60% بالنسبة للشركات الصينية.

إعلان

ورأت المنظمة أن هذا المستوى المرتفع من الدعم يمنح بعض الشركات مزايا تنافسية غير متكافئة، ويسهم في خلق فائض في القدرات الإنتاجية في عدد من القطاعات الصناعية العالمية.

وقال الأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان "الإعانات الصناعية الكبيرة والمستمرة يمكن أن تشوه الأسواق العالمية، وتخلق مزايا تنافسية غير عادلة، وتسهم في فائض القدرات الإنتاجية".

وأضاف أن توفير بيانات دقيقة حول الدعم الصناعي يمثل خطوة ضرورية لفهم تأثيره في التجارة العالمية وبناء نظام تجاري أكثر عدالة وكفاءة.

SHENZHEN, CHINA - APRIL 12: A tower crane stands in front of a docked Orient Overseas Container Line (OOCL) cargo vessel at the Yantian International Container Terminal, with gantry cranes lined along the port and container stacks visible in the foreground, symbolizing the dual push for industrial expansion and trade resilience, on April 12, 2025 in Shenzhen, China. China has imposed a new round of retaliatory tariffs on U.S. imports, raising duties to 125% in response to the latest escalation by the United States, which increased tariffs on Chinese goods to 145%. The growing trade tensions have further impacted China's export sector, affecting key industries such as logistics, manufacturing, and cross-border e-commerce. The measures are part of Beijing's broader strategy to counter rising economic pressure and defend its trade interests. (Photo by Cheng Xin/Getty Images)
منظمة التعاون الاقتصادي رأت أن المستوى المرتفع من الدعم يمنح بعض الشركات مزايا تنافسية غير متكافئة (غيتي)

الطاقة الشمسية والرقائق في الصدارة

أشار التقرير إلى أن أكثر القطاعات حصولا على الدعم خلال الفترة بين عامي 2005 و2024 شملت صناعة الألواح الشمسية، وأشباه الموصلات، والألمنيوم، والصلب، وبناء السفن، وهي قطاعات تتمتع فيها الصين بحضور عالمي قوي.

كما لفت إلى أن الشركات ذات الملكية الحكومية أو التي تتجاوز فيها حصة الدولة 25% كانت من أكبر المستفيدين من المنح الحكومية والتمويل منخفض التكلفة، وهو ما عزاه التقرير جزئيا إلى انتشار هذه الشركات في الصناعات الثقيلة داخل الصين.

وفي المقابل، ترفض بكين منذ سنوات الاتهامات الغربية المتعلقة بالدعم الصناعي، وتؤكد أن سياساتها تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والتحول الصناعي، وأنها لا تتعارض مع التزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية.

ويأتي السجال الجديد في وقت تتزايد فيه الخلافات التجارية بين الصين والاقتصادات الغربية بشأن قضايا الدعم الحكومي، وفائض الإنتاج الصناعي، والمنافسة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، وهي ملفات باتت تتصدر أجندة التجارة العالمية خلال السنوات الأخيرة.

المصدر: الجزيرة + رويترز

إعلان