الدولار يصعد لأعلى مستوى منذ أبريل وبتكوين بأدنى سعر منذ 4 أشهر

أبقى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الأسواق العالمية في حالة ترقب، إذ حافظ الدولار الأمريكي اليوم الخميس على مكاسبه قرب أعلى مستوى في شهرين، بينما تراجع النفط مع تنامي الآمال بإحراز تقدم دبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة قد يخفف المخاطر على الإمدادات، في حين استفاد الذهب من ضعف العملة الأمريكية ليسجل ارتفاعا جديدا.

وأوردت وكالة رويترز أن الدولار ظل قرب أعلى مستوياته منذ أوائل أبريل/نيسان، بعدما عززت التطورات الأمنية في الخليج الطلب على الأصول الآمنة.

جاء ذلك عقب هجمات إيرانية على الكويت ألحقت أضرارا بمطار وأوقعت إصابات، بالتزامن مع غارات أمريكية قرب مضيق هرمز، ما أثار مخاوف بشأن استقرار الهدنة الهشة في المنطقة.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 99.47 نقطة بعد أن سجل في الجلسة السابقة أقوى مستوياته منذ السابع من أبريل/نيسان، بينما استقر اليورو عند 1.1604 دولار والجنيه الإسترليني عند 1.3424 دولار.

كما واصل الين الياباني التحرك قرب مستوى 160 ينا للدولار، إذ بلغ 159.91 ين، وهو المستوى الذي تنظر إليه الأسواق باعتباره "خطا أحمر " قد يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل لدعم العملة المحلية.

العملات المشفرة تحت الضغط

تراجعت عملة بتكوين إلى أدنى مستوى منذ 4 أشهر، بعدما هبطت أمس الأربعاء 4% إلى 64721 دولارا، ثم واصلت خسائرها اليوم الخميس إلى 63119 دولارا، كما انخفضت عملة إيثر المشفرة إلى 1786 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ 4 أشهر أيضا.

النفط يتراجع

وفي المقابل، هبطت أسعار النفط بعدما أعلنت إسرائيل ولبنان الاتفاق على تنفيذ وقف إطلاق النار، وهو ما عزز الآمال بالتوصل إلى تفاهم أوسع قد يفضي إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بشكل طبيعي.

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وانخفض خام برنت 0.94% إلى 96.87 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.85% إلى 95.20 دولار للبرميل، متخليا عن جزء من المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة.

وفي سوق المعادن النفيسة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.84% إلى 4471.61 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 4498 دولارا.

المعادن النفيسة الأخرى: