الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من تراجع النفط وترقب تطورات الشرق الأوسط

ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، اليوم الخميس، مستفيدة من تراجع أسعار النفط، في وقت واصل فيه المستثمرون مراقبة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بحثا عن مؤشرات أوضح بشأن فرص التوصل إلى تهدئة أوسع في المنطقة.

وصعد المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بنسبة 0.5% ليغلق عند 624.45 نقطة، مدعوما بشكل رئيسي بمكاسب أسهم الرعاية الصحية والتكنولوجيا، رغم استمرار حالة الحذر في الأسواق مع غياب مؤشرات حاسمة بشأن مستقبل التوترات الإقليمية.

وجاء تحسن شهية المستثمرين بعدما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.8% إلى 95.06 دولارا للبرميل، عقب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

لكن حالة التفاؤل بقيت محدودة بعدما رفض حزب الله الاتفاق، في حين أكدت إسرائيل أنها لن تسحب قواتها من لبنان، وهو ما ألقى بظلال من الشك على فرص التوصل إلى تسوية أوسع تشمل الحرب بين أمريكا وإيران.

كما واصل المستثمرون ترقب أي تقدم محتمل في الجهود الدبلوماسية بعد تعثر عدة جولات تفاوضية سابقة، وسط مخاوف من استمرار الاضطرابات في المنطقة وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.

مكاسب الرعاية الصحية والتكنولوجيا

وقاد قطاع الرعاية الصحية المكاسب في الأسواق الأوروبية، بعدما قفز سهم شركة الأدوية الفرنسية "أبيفاكس" بنسبة 17.8%، متعافيا من خسائر تكبدها في وقت سابق من الأسبوع.

وفي المقابل، تعرضت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية لضغوط بيعية، إذ هبط سهم شركة "إنفنيون تكنولوجيز" الألمانية بنسبة 3.4%، فيما تراجع سهم "إس تي مايكروإلكترونكس" بنسبة 2.6%، بعد إعلان شركة "برودكوم" الأمريكية نتائج وإيرادات فصلية جاءت دون توقعات الأسواق.

في الوقت نفسه، واصلت أسهم البرمجيات الأوروبية انتعاشها بعد موجة بيع سابقة ارتبطت بمخاوف من اضطرابات محتملة في قطاع الذكاء الاصطناعي. وارتفعت أسهم "كابجيميني" و"نيميتشيك" و"داسو سيستمز" و"ساب" و"سوبرا ستيريا" بنسب تراوحت بين 6.39% و8.79%.

الفائدة والصين تحت المجهر

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن استمرار رهانات المستثمرين على قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، في ظل الضغوط المستمرة على الأسعار.

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في المقابل، تراجعت أسهم المؤسسات المالية البريطانية ذات الانكشاف الكبير على السوق الصينية، بعدما أفادت وسائل إعلام صينية بأن السلطات شددت القيود على فتح الحسابات الخارجية للمقيمين في البر الرئيسي لدى البنوك الكبرى في هونغ كونغ.

وهبط سهم بنك "إتش إس بي سي" وسهم "ستاندرد تشارترد" وشركة "برودنشال" بنسب تراوحت بين 1.8% و7.6%.

أسهم استهلاكية تتألق

ومن بين أبرز الرابحين، ارتفع سهم شركة المشروبات الفرنسية "ريمي كوانترو" بنسبة 9.8% بعد إعلان رئيسها التنفيذي فرانك ماريلي خطة تحول تمتد لثلاث سنوات، تستهدف زيادة الأرباح التشغيلية بنحو 100 مليون يورو (نحو 116 مليون دولار).

كما صعد سهم شركة "بوما" الألمانية للملابس الرياضية بنسبة 4.5% بعد أن رفعت مجموعة "سيتي غروب" توصيتها للسهم من "محايد" إلى "شراء".

ورغم مكاسب جلسة الخميس، لا يزال مؤشر "ستوكس 600" يتجه نحو تسجيل تراجع أسبوعي طفيف، في ظل استمرار الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز وما يرافقه من مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية ومسار الاقتصاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة.