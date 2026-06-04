أكد الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص تمسك المنظمة بتوقعاتها الإيجابية للطلب العالمي على النفط، مشددا على أن التباطؤ الاقتصادي العالمي والمخاوف الجيوسياسية الحالية لم تؤثرا بصورة جوهرية في مستويات الاستهلاك أو آفاق الطلب خلال السنوات المقبلة.

وجاءت تصريحات الغيص خلال جلسة حوارية ضمن منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مراقبة تداعيات التوترات في الشرق الأوسط والاضطرابات المرتبطة بحركة الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وقال الغيص إن توقعات أوبك تستند إلى البيانات الفعلية وليس إلى الأخبار السلبية التي تهيمن أحيانا على الأسواق، مؤكدا أن المنظمة لا ترى ما يستدعي تعديل نظرتها الإيجابية للطلب العالمي على النفط.

طلب متماسك

وأوضح أن أوبك ما تزال تتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن التباطؤ الذي شهدته بعض الاقتصادات كان محدودا ولم ينعكس بصورة ملموسة على استهلاك النفط.

وأضاف أن المنظمة تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي، مع استمرار النمو خلال السنوات المقبلة.

وكانت أوبك قد خفضت توقعاتها لنمو الطلب خلال عام 2026 إلى 1.17 مليون برميل يوميا مقارنة مع 1.38 مليون برميل يوميا في تقديرات سابقة، ليرتفع إجمالي الطلب العالمي إلى 106.33 ملايين برميل يوميا.

وفي المقابل، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب خلال عام 2027 إلى 1.54 مليون برميل يوميا، مقابل 1.34 مليون برميل يوميا سابقا، ليصل إجمالي الاستهلاك العالمي إلى 107.87 ملايين برميل يوميا.

وأشار الغيص إلى أن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بنحو 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027 مقارنة بالمستويات الحالية، مؤكدا أن أوبك لا ترى مؤشرات على اقتراب ذروة الطلب على النفط خلال العقود المقبلة.

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عوامل داعمة

وأرجع الغيص تفاؤل المنظمة إلى عوامل هيكلية طويلة الأجل، أبرزها النمو السكاني والتوسع العمراني.

وأوضح أن نحو نصف مليار شخص سينتقلون إلى المدن خلال السنوات المقبلة، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على البنية التحتية والنقل والكهرباء والخدمات، وبالتالي ارتفاع استهلاك مختلف مصادر الطاقة.

وأضاف أن توقعات أوبك طويلة الأجل تشير إلى استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة حتى عام 2050، مع وصول الطلب على النفط إلى نحو 123 مليون برميل يوميا.

وشدد أمين عام أوبك على أن تلبية الطلب المستقبلي تتطلب مواصلة الاستثمار في النفط والغاز إلى جانب مصادر الطاقة الأخرى، محذرا من أن تأجيل الاستثمارات بسبب الأحداث الجيوسياسية أو التقلبات الاقتصادية قصيرة الأجل قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات مستقبلا.

وقال إن توفير الطاقة بصورة موثوقة يحتاج إلى رؤية طويلة المدى تتجاوز تأثير الأزمات العابرة، مؤكدا أن أوبك تواصل العمل مع الدول الأعضاء لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المستهلكين.

مخاوف الإمدادات

وفي السياق ذاته، حذر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من أن استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى نقص فعلي في الإمدادات النفطية خلال الأشهر المقبلة.

وقال نوفاك، على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إن السوق العالمية تعاني بالفعل من غياب نحو 12 مليون برميل يوميا من النفط عن الأسواق، معتبرا أن هذا النقص يعكس حجم الضغوط التي تواجه الإمدادات العالمية في المرحلة الحالية.

وأكد أن تحالف أوبك+ ما يزال يؤدي دورا محوريا في الحد من تقلبات السوق، مستفيدا من ثقله الذي يمثل أكثر من نصف الإنتاج العالمي للنفط ونحو 40% من الصادرات النفطية العالمية.

وأكد أن تحالف أوبك+ ما يزال يؤدي دورا محوريا في الحد من تقلبات السوق، مستفيدا من ثقله الذي يمثل أكثر من نصف الإنتاج العالمي للنفط ونحو 40% من الصادرات النفطية العالمية.

من جانبه، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة ستظل "مصدرا صلبا للطاقة" في مختلف الظروف، مشيرا إلى أن السعودية نجحت في الحفاظ على تدفق صادراتها رغم اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز من خلال الاعتماد على مسارات بديلة مثل خط أنابيب "شرق-غرب" المؤدي إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وأضاف أن العالم لا يزال بحاجة إلى "كل جزيء وكل إلكترون" من الطاقة، مشددا على أن أمن الطاقة يمثل الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وضمان استدامة الإمدادات.