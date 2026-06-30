بتكوين دون 60 ألف دولار مع تصاعد مخاوف بيع حيازات "إستراتيجي"

تراجعت عملة بتكوين إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار، مواصلة خسائرها الشهرية، بعدما أثارت شركة ستراتيجي، أكبر شركة مدرجة تمتلك بتكوين، مخاوف المستثمرين عقب تعديل سياستها التمويلية بما يمنحها مرونة أكبر لإدارة أصولها، بما في ذلك بيع جزء من حيازاتها من العملة المشفرة.

وانخفضت بتكوين بأكثر من 3% لتقترب من مستوى 58 ألف دولار، بينما هبط سهم "ستراتيجي" بنحو 10% خلال التداولات، ليمحو معظم مكاسبه المسجلة في الجلسة السابقة، بعد أن أعاد المستثمرون تقييم خطة الشركة الجديدة لإدارة رأس المال.

ورغم أن الأسواق رحبت بداية بخطط الشركة لزيادة احتياطياتها النقدية وإمكان إعادة شراء أسهمها، فإن التركيز تحول لاحقا إلى إعلان الإدارة أنها ستوازن مستقبلا بين شراء بتكوين وأولويات أخرى، مثل تعزيز السيولة وتحسين الميزانية العمومية، بدلا من مواصلة شراء العملة بصورة مستمرة كما اعتادت خلال السنوات الماضية.

ضغوط بيعية

جاء التراجع في وقت ازدادت فيه الضغوط الفنية على بتكوين، بعدما فشلت في استعادة مستويات مقاومة رئيسية عقب كسرها نمطا فنيا مهما خلال الربع الأول من العام، لتقترب من تسجيل أدنى مستوياتها في عام 2026.

ويرى محللون أن كسر مستويات الدعم الحالية قد يدفع المزيد من المستثمرين الذين يعتمدون على المؤشرات الفنية وصناديق التداول الآلية إلى زيادة عمليات البيع.

كما فقدت بتكوين أكثر من نصف قيمتها مقارنة بذروتها التي تجاوزت 126 ألف دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في ظل تراجع ثقة المستثمرين واستمرار موجة البيع في الأصول المرتبطة بالعملات المشفرة.

نزوح الاستثمارات

امتدت الضغوط إلى الصناديق المتداولة الفورية لبتكوين في الولايات المتحدة، والتي تتجه لتسجيل أكبر موجة سحوبات شهرية منذ إطلاقها مطلع عام 2024.

وأظهرت بيانات بلومبيرغ خروج أكثر من 4.1 مليارات دولار من 13 صندوقاً خلال يونيو/حزيران، بينها نحو 3 مليارات دولار من صندوق آي شيرز بتكوين تراست التابع لشركة بلاك روك، فيما تجاوزت السحوبات منذ بداية العام 5.1 مليارات دولار.

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وأشار محللو شركة غلاسنود إلى أن المستثمرين الذين اعتادوا شراء الانخفاضات أصبحوا أكثر حذرا هذه المرة، مفضلين تقليص تعرضهم للأصول المشفرة بدلا من زيادة استثماراتهم.

ضغوط على "ستراتيجي"

زادت المخاوف بعدما باعت "ستراتيجي" بتكوين بقيمة 2.5 مليون دولار من إجمالي حيازاتها التي تقارب 50 مليار دولار، وهي خطوة اعتبرها المستثمرون رمزية أكثر من كونها مؤثرة من حيث الحجم، لأنها كسرت الاعتقاد السائد بأن الشركة ستواصل شراء العملة دون توقف.

كما تراجع سعر السهم الممتاز (STRC) الذي تستخدمه الشركة كأداة تمويل بأكثر من 24% خلال الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من اضطرارها إلى بيع المزيد من بتكوين للوفاء باستحقاقات السندات القابلة للتحويل وتوزيعات الأرباح.

ويرى محللون أن مسار بتكوين على المدى القريب سيظل رهنا بانتهاء عمليات إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية واستقرار أحجام التداول، في وقت يترقب فيه المستثمرون ما إذا كانت موجة السحوبات من الصناديق المتداولة ستتراجع خلال الأسابيع المقبلة أم ستستمر في الضغط على أكبر عملة مشفرة في العالم.