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لوفتهانزا: شركات الطيران الخليجية تعود للمنافسة في قطاع الشحن بعد توقف الحرب

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FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - JUNE 02: A Lufthansa Airbus A350-900 is seen prior to the departure of Team Germany to the FIFA World Cup 2026 at Frankfurt International Airport on June 02, 2026 in Frankfurt am Main, Germany. Germany will fly into Chicago to have some training sessions, fan and media activities and an international friendly match against the US Men's Soccer Team. After that the team will conclude the journey by travelling to North Carolina where the team will stay in the team base camp in Winston-Salem and travel from there to their group stage matches in Houston, Toronto and New Jersey. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)
شركة لوفتهانزا استفادت من زيادة الطلب خلال فترة الحرب (غيتي)
Published On 30/6/2026
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آخر تحديث: 22:11 (توقيت مكة)

قال الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا الألمانية للشحن، آشوين بهات إن شركات الطيران الخليجية عادت إلى المنافسة في قطاع الشحن الجوي مع انتهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف بهات، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ، أن الحرب تسببت في تعطيل عمليات شركات منافسة في الخليج، ما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات شركة لوفتهانزا للشحن.

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غير أن هذه كانت "مرحلة مؤقتة بسبب الصراع في الشرق الأوسط"، وفق وصف بهات، مضيفا أن المنافسة في سوق الشحن الجوي بدأت تعود الآن، وأن بعض المنافسين استعادوا نحو 95% من الطاقة التشغيلية قبل الحرب، دون أن يذكر أسماءهم.

وأكد بهات أن الطلب على شركة لوفتهانزا للشحن لا يزال ثابتا، ولم تضطر الشركة للقيام بتخفيض كبير في رسومها، وهو أمر "مفاجئ" وفق وصفه، لأن الطلب عادة ما يكون ضعيفا على خدمات الشحن في يونيو/حزيران.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن شركة لوفتهانزا للشحن حققت أرباحا تشغيلية بلغت 324 مليونا يورو (نحو 369 مليونا دولار) في العام الماضي، وهو ما يعادل نحو 17% من إجمالي أرباح مجموعة لوفتهانزا المالكة لها.

ضغوط الاتحاد الأوروبي

تعاني شركة لوفتهانزا للشحن من ارتفاع الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على أنشطة مرتبطة بقطاع الطيران، الأمر الذي يؤثر على فرصها لتحقيق الأرباح.

وسيبدأ الاتحاد الأوروبي في مطلع يوليو/تموز فرض رسوم جمركية قدرها 3 يوروهات على كل سلعة من الواردات التي تتم عبر التجارة الإلكترونية من خارج دول الاتحاد.

وتشكل السلع التي يتم بيعها عبر المواقع الإلكترونية، وتقوم لوفتهانزا للشحن بنقلها، نحو 20% من أعمال الشركة، ما يوضح تأثير قرار الاتحاد الأوروبي على نشاطها.

BERLIN, GERMANY - MAY 04: Workers push building materials pass boards displaying flight information from nearby airports as a test to make sure they are running correctly in the main hall of Berlin Brandenburg Airport (IATA code BER) on May 4, 2012 in Schoenefeld, near Berlin, Germany. The new airport, located south of Berlin, is scheduled to open on June 3 and will replace three airports: Tempelhof Airport expanded by the Nazis which closed in 2008, Tegel Airport, scheduled to close later this year, and Schoenefeld Airport, which currently exists at the site of the new facility and was opened in 1934 to host an aircraft plant. The new airport, designed for a capacity of 27 million passengers a year, has cost nearly three billion euros to construct, controversial in a city that has one of the highest levels of unemployment in the country, at twice the German national average. Proponents of the new airport contend that the building may salvage the capital city which has struggled economically in recent years. (Photo by Adam Berry/Getty Images)
الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوما إضافية على شحن السلع (غيتي)

تأثير الحرب على قطاع الطيران

ويعاني قطاع الطيران منذ اندلاع حرب إيران من ارتفاع أسعار وقود الطائرات، حيث تجاوزت الأسعار 100 دولار للبرميل.

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ويمثل الوقود أحد أكبر عناصر تكلفة التشغيل، وفق الاتحاد الدولي للطيران (إياتا) الذي سبق أن حذر من تراجع أرباح قطاع الطيران نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود وتعطل حركة الطيران خلال الحرب.

ووفق بيانات "إياتا" فإن الآثار الاقتصادية للحرب على قطاع الطيران كما يلي:

  • من المتوقع أن تحقق شركات الطيران صافي أرباح بقيمة 23 مليارا دولار في عام 2026، وهو ما يعادل تقريباً نصف المبلغ المتوقع سابقاً البالغ 41 مليارا دولار، كما يمثل نحو نصف تقديرات صافي الأرباح لعام 2025 البالغة 45 مليارا دولار.
  • من المتوقع أن يبلغ الربح التشغيلي في عام 2026 مبلغ 48 مليارا دولار، مقابل 76.4 مليارا دولار في 2025، ما يمثل هامش ربح تشغيلي بنسبة 4.1%، مقابل 7.2% في عام 2025.
المصدر: الجزيرة + بلومبيرغ

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