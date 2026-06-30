العراق يقدم خصما كبيرا للمشترين لاستيراد نفط البصرة

أفادت رويترز بأن ⁠⁠شركة تسويق ⁠⁠النفط العراقية (سومو) قدمت خصما كبيرا على أسعار البيع الرسمية للمشترين المتعاقدين لجذبهم لاستيراد نفط البصرة الخام من محطتها ⁠⁠في الخليج في يوليو/تموز.

وتراوح الخصم -وفق مصادر تجارية ووثيقة اطلعت عليها رويترز- على خام البصرة المتوسط بين 14 و16 دولارا للبرميل، في حين تراوح الخصم على خام ⁠⁠البصرة الثقيل بين 16.80 و18.80 دولارا للبرميل، وفق فترة التحميل.

ويكون الخصم أكبر للشحنات المحملة بين أول يوليو/تموز والخامس منه، ويتقلص للشحنات بين السادس والعاشر يوليو/تموز وبين 11 و31 من ‌‌الشهر نفسه.

وطلبت سومو من المشترين تقديم طلباتهم للكمية المطلوبة في غضون يوم واحد من استلامهم الخطاب.

وأشارت مصادر تجارية إلى أن الخصم الكبير قد يغري المشترين، لكن يبقى التساؤل قائما حيال إمكان عبور مضيق هرمز لجلب النفط.

وارتفع سعر التأجير اليومي لناقلة نفط عملاقة لشحن مليوني برميل ⁠⁠من النفط الخام من الشرق الأوسط إلى ⁠⁠الصين إلى نحو 300 ألف دولار من نحو 220 ألفا في 27 فبراير/شباط قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، لكن بيانات ⁠⁠مجموعة بورصات لندن تشير إلى أنه انخفض من ذروته التي قاربت 600 ألف ⁠⁠دولار في مارس/آذار الماضي.

وطرحت سومو الأسبوع ⁠⁠الماضي مناقصة لبيع النفط الخام المقرر تحميله في يوليو/تموز المقبل، إلا أن مصدرا آخر قال إن الشركة لم تلق إقبالا من المشترين نظرا للصعوبات التي ‌‌واجهها التجار في حجز ناقلات النفط لدخول الخليج.

ويواصل منتجو النفط الآخرون في الشرق الأوسط عمليات تحميل النفط، غير أن حركة ‌‌الشحن ‌‌في المضيق تباطأت في أعقاب هجمات جديدة على سفن وتجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام القليلة الماضية.