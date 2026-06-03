أمريكا تفرض عقوبات على أكبر منصة إيرانية للعملات المشفرة

صعدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة على منصة "نوبيتكس"، أكبر منصة إيرانية لتداول العملات المشفرة، متهمة إياها بتسهيل التفاف الحكومة الإيرانية ومؤسسات خاضعة للعقوبات على القيود المالية الغربية.

وأشارت رويترز في تحقيق نشرته أول مايو/أيار، إلى أن "نوبيتكس" أصبحت ركيزة أساسية في شبكة مالية موازية استخدمت لتنفيذ معاملات بمئات الملايين من الدولارات لصالح البنك المركزي الإيراني وقوات الحرس الثوري.

ووفق التحقيق، واصلت المنصة عملها حتى خلال فترات انقطاع الإنترنت التي فرضتها السلطات الإيرانية، منفذة معاملات بملايين الدولارات رغم القيود المفروضة على الاتصالات.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان "بينما ينهار الاقتصاد الإيراني، اختار النظام استغلال تقنيات الأصول الرقمية لخدمة جدول أعماله الفاسد الذي يتضمن التهرب من العقوبات وتحويل الثروات إلى خارج البلاد".

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن "نوبيتكس" قدمت "دعما كبيرا" للحكومة الإيرانية وسهلت "عددا كبيرا" من المعاملات الرقمية المرتبطة بالحرس الثوري والبنك المركزي الإيراني.

وتابعت الوزارة: "عقب بدء العمليات القتالية الأمريكية في إيران، لعبت نوبيتكس دورا في حماية الأصول والأموال ونقلها إلى خارج إيران لحماية ثروات النظام على الرغم من انقطاع الإنترنت".

عقوبات على المنصة

شملت العقوبات الأخوين محمد علي أقامير محمد علي ومحمد أقامير محمد علي، اللذين قالت رويترز إنهما ينتميان إلى عائلة خرازي النافذة في إيران، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للمنصة أمير حسين راد.

وأشار التحقيق إلى أن المنصة تخضع لسيطرة الشقيقين اللذين تربطهما علاقات وثيقة بالزعيم الأعلى الجديد في إيران، وأنهما ينتميان إلى إحدى أكثر العائلات نفوذا في الجمهورية الإسلامية.

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ولم يصدر تعليق فوري من الشركة عقب إعلان العقوبات بسبب تزامن القرار مع انتهاء ساعات العمل الرسمية في إيران، إلا أن المنصة خاطبت عملاءها عبر تطبيق تيليغرام الأربعاء مؤكدة أنها كانت تتوقع مثل هذه الخطوة منذ سنوات.

وقالت الشركة إن "التحديات الفريدة التي تواجهها الشركات الإيرانية التي تعمل على الصعيد الدولي" جعلتها تستعد مسبقا لمثل هذه الظروف.

وأضافت: "بناء على ذلك، كانت الاستعدادات الفنية والتشغيلية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف جزءا أساسيا من خططنا منذ فترة طويلة".

وفي رد سابق أرسلته إلى رويترز في أبريل/نيسان، نفت "نوبيتكس" وجود أي علاقات مباشرة مع الحكومة الإيرانية أو تقديم أي مساعدة للدولة، مؤكدة أن أي معاملات غير مشروعة تمت عبر منصتها جرت من دون علم الإدارة أو موافقتها.

جانب من الحرب

تأتي العقوبات الجديدة في سياق حملة أوسع تشنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إيران، بالتوازي مع الضغوط العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز.

وكان وزير الخزانة الأمريكي قد أعلن الجمعة الماضي أن الولايات المتحدة صادرت أصولا من العملات المشفرة الإيرانية بقيمة مليار دولار.

وقال بيسنت إن المصادرة تمثل جزءا من الشق الاقتصادي في سياسة ترمب تجاه إيران، وذلك بالتزامن مع اقتراب الإدارة الأمريكية من اتخاذ قرار بشأن اتفاق محتمل مع طهران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.

وأضاف أن أي تخفيف للعقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على إيران سيكون تدريجيا وبطيئا، في إشارة إلى استمرار الضغوط الأمريكية حتى في حال التوصل إلى تفاهمات سياسية بين الطرفين.