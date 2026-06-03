بورصة اليابان تواصل مستوياتها القياسية مدفوعة بأسهم التكنولوجيا

واصلت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قيادة موجة الصعود في الأسواق اليابانية، ليدفع ذلك مؤشر نيكي إلى تجاوز مستوى 68000 نقطة لأول مرة في تاريخه، متجاهلا إلى حد كبير المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وأغلق مؤشر نيكي مرتفعا بنسبة 2.5% عند 68402.13 نقطة، بعد يومين فقط من تجاوزه مستوى 67 ألف نقطة، فيما اقترب مؤشر توبكس الأوسع نطاقا من حاجز 4000 نقطة بعدما لامسه خلال التداولات قبل أن ينهي الجلسة مرتفعا 1.8% عند 3996.2 نقطة.

وجاءت المكاسب بدعم من أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، التي استفادت من موجة التفاؤل العالمية تجاه القطاع عقب الارتفاعات التي سجلتها أسواق وول ستريت.

وقفز سهم شركة كيوكسيا هولدينغز بنسبة 7.2% متجاوزا مستوى 80000 ين (نحو 515 دولارا) للمرة الأولى، بعدما أعلنت الشركة المصنعة لبطاقات الذاكرة عزمها بدء توزيع أرباح اعتبارا من السنة المالية 2027 مستفيدة من أرباح قوية.

وذكرت صحيفة "نيكي" أن كيوكسيا تخطت لفترة وجيزة شركة تويوتا موتور لتصبح ثاني أكبر الشركات اليابانية من حيث القيمة السوقية.

كما ارتفع سهم طوكيو إلكترون، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 13.4% إلى مستوى قياسي جديد عند الإغلاق، مسجلا أكبر مساهمة فردية في صعود مؤشر نيكي بإضافة 723 نقطة.

وصعد سهم أدفانتست، المصنعة لمعدات اختبار أشباه الموصلات، بنسبة 5.1%، مضيفا 323 نقطة أخرى إلى المؤشر.

أكبر الرابحين

وقالت خبيرة الأسهم في نومورا للأوراق المالية، ماكي ساوادا: "بعد الارتفاع الذي سجلته وول ستريت الليلة الماضية وعدة محفزات إيجابية أخرى، أصبحت أسهم شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي مرة أخرى من أكبر الرابحين اليوم… تستمر مكاسب أسهم شركات الذكاء الاصطناعي المدعومة بتوقعات الطلب القوية في دعم الارتفاع".

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وأظهرت بيانات السوق أن 164 سهما من الأسهم المدرجة على مؤشر نيكي سجلت ارتفاعا، مقابل تراجع 60 سهما فقط.

ومن بين أبرز الرابحين أيضا، قفز سهم سكرين هولدينغز المصنعة لمعدات أشباه الموصلات بنسبة 17.9% إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما ارتفع سهم نيكون، المصنعة للكاميرات والمعدات البصرية الدقيقة، بنحو 10%.

في المقابل، تصدر سهم شركة شيفت المتخصصة في اختبار البرمجيات قائمة الخاسرين بعد تراجعه بنسبة 12.2%، بينما انخفض سهم شركة توهو العاملة في إنتاج الأفلام وتشغيل دور السينما بنسبة 4.1%.

وعلى مستوى القطاعات، ارتفع 25 قطاعا من أصل 33 قطاعا فرعيا في بورصة طوكيو، بقيادة قطاع المعادن غير الحديدية الذي صعد بنسبة 5.7%، بينما كان قطاع الاتصالات الأسوأ أداء مع تراجعه بنحو 2%.

ورغم استمرار المخاوف الجيوسياسية، تجاهلت السوق اليابانية إلى حد كبير تداعيات تصاعد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط، والتي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع بنحو 1% بعد تبادل الهجمات بين إيران وقوات أمريكية في المنطقة وتعثر المحادثات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.

الأسواق الآسيوية

وجاء أداء الأسهم الآسيوية كالتالي: