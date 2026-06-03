اقتصاد|أسواق|مصر

مصر والصين تمددان اتفاقا لتبادل العملات 3 سنوات

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FILE PHOTO: An employee counts Chinese 100 yuan banknotes at a branch of China Merchants Bank in Hefei, Anhui province June 21, 2013. REUTERS/Stringer/File Photo
الاتفاق يهدف لتعزيز استخدام اليوان والجنيه المصري في المبادلات بين البلدين (رويترز)
Published On 3/6/2026

جددت الصين والبنك المركزي المصري ⁠⁠اتفاقا لتبادل العملات بين ⁠⁠البلدين وزادت قيمته إلى 30 مليار يوان (4.43 مليار ‌‌دولار) أو 203 مليارات جنيه مصري، بعد أن كانت 18 مليار ⁠⁠يوان (80.7 مليار جنيه)، في الاتفاق الموقع في 2016.

وذكر ⁠⁠البنك المركزي الصيني في بيان ⁠⁠اليوم الأربعاء ⁠⁠أنه "بعد موافقة مجلس الدولة، جدّد بنك الشعب الصيني والبنك المركزي المصري في الأيام الأخيرة توقيع اتفاقية مبادلة العملات المحلية الثنائية، وتبلغ مدة سريان الاتفاقية 3 سنوات، ويمكن تمديدها بموافقة الطرفين".

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تعميق التعاون

أشار البنك المركزي الصيني في بيانه إلى أن "تجديد اتفاقية مبادلة العملات المحلية الثنائية وتوسيع حجمها يساعدان على تعميق التعاون النقدي والمالي بين البلدين".

The new headquarters of the Central Bank of Egypt, at the New Administrative Capital (NAC) in the east of Cairo, Egypt, January 19, 2026. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
الاتفاق يدعم جهود البنك المركزي المصري لتخفيض الطلب على الدولار لتمويل الواردات (رويترز)

وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تدعم استخدام العملات المحلية بين الصين ومصر، وتساهم في تسهيل التجارة والاستثمار بين الجانبين، والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

وحسب موقع "تشاينا بريفينغ" فإنه في عام 2023، صدرت الصين سلعًا إلى مصر بقيمة 13.3 مليار دولار، ومن أهمها المعدات الكهربائية والإلكترونية والسيارات.

وتمثل الصين شريكا تجاريا رئيسيا لمصر لكن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الصين بفارق كبير.

المصدر: الجزيرة + رويترز

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