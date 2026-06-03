"ديب سيك" تجمع تمويلا ضخما يشعل سباق الذكاء الاصطناعي

تقترب شركة "ديب سيك " للذكاء الاصطناعي الصينية من إتمام جولة تمويل غير مسبوقة بقيمة 50 مليار يوان (نحو 7.4 مليارات دولار)، في خطوة قد تعيد رسم خريطة المنافسة العالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتمنح الصين دفعة قوية في مواجهة الشركات الأمريكية الكبرى التي تتسابق بدورها لتأمين مصادر تمويل ضخمة لدعم التوسع في البنية التحتية والنماذج المتقدمة من الذكاء الاصطناعي.

وبحسب مصادر مطلعة، تضم قائمة المستثمرين في الجولة الجديدة لشركة "ديب سيك " شركة تينسنت العملاقة للتكنولوجيا الصينية، وشركة "كونتمبوراري أمبريكس تكنولوجي " الصينية المتخصصة في صناعة البطاريات، إضافة إلى الصندوق الوطني الصيني للاستثمار في صناعة الذكاء الاصطناعي المدعوم من بكين.

وقالت المصادر إن المستثمرين الخارجيين سيساهمون بنحو 30 مليار يوان ( 4.4 مليارات دولار)، فيما ضخ مؤسس الشركة ليانغ وينفنغ نحو 20 مليار يوان ( 2.9 مليار دولار مليار دولار) من أمواله الخاصة، لترتفع القيمة الإجمالية للشركة إلى نحو 350 مليار يوان (نحو 49 مليار دولار).

وتعكس الجولة التمويلية الجديدة مستوى متقدما من طموح شركات الذكاء الاصطناعي الصينية التي تسعى إلى تقليص الفجوة مع المنافسين الأمريكيين، بعدما نجحت "ديب سيك " في لفت الأنظار عالميا عبر تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة قادرة على منافسة منتجات وادي السيليكون بتكلفة أقل.

ووفقا للمصادر، حصلت "تينسنت " على أكبر حصة استثمارية منفردة بقيمة 10 مليارات يوان ( 1.4 مليار دولار)، في صفقة من شأنها تعزيز خطط الشركة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومتها الرقمية، بينما شاركت مجموعة "علي بابا " في مناقشات أولية قبل أن تتراجع عن الاستثمار.

سباق عالمي على التمويل

ويأتي التمويل الضخم في وقت تتزايد فيه المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي العالمية للحصول على رؤوس أموال جديدة، بعدما تحولت تكلفة تطوير النماذج المتقدمة ومراكز البيانات والرقائق الإلكترونية إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع.

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وأبلغت إدارة "ديب سيك " المستثمرين المحتملين بأنها ستواصل إعطاء الأولوية للأبحاث والتطوير على حساب العوائد التجارية قصيرة الأجل، مع التمسك بنهج النماذج مفتوحة المصدر، والسعي إلى تحقيق هدف بعيد المدى يتمثل في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام (AGI).

وبحسب مصادر نقلت عنها وكالة بلومبيرغ، أكد مؤسس الشركة "ليانغ وينفنغ " خلال لقاءات مع المستثمرين أن الهدف الأساسي يتمثل في دفع حدود التكنولوجيا إلى الأمام أكثر من التركيز على الأرباح السريعة.

ويمثل هذا التوجه تحديا للنموذج السائد في الصناعة، إذ تواجه الشركات ضغوطا متزايدة من المستثمرين لإثبات قدرتها على تحقيق إيرادات مستدامة بعد ضخ مئات المليارات من الدولارات في البنية التحتية للحوسبة والرقائق.

في الولايات المتحدة تبحث شركات كبرى عن مسارات تمويل مختلفة لدعم خططها التوسعية.

فقد نجحت شركة "أوبن إيه آي " في جمع عشرات المليارات من الدولارات عبر جولات تمويل متتالية وشراكات إستراتيجية، بينما تواصل شركة أنثروبيك المطورة لنموذج "كلاود "، استقطاب استثمارات ضخمة من شركات التكنولوجيا العالمية لدعم تطوير نماذجها المتقدمة.

ويتوقع محللون أن تشهد السنوات المقبلة موجة جديدة من الطروحات العامة الأولية أو أدوات التمويل البديلة لشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، مع تزايد احتياجات القطاع إلى السيولة وتمويل مراكز البيانات العملاقة والبنية التحتية للحوسبة.

دعم حكومي صيني

ويبرز انخراط الصندوق الوطني الصيني للذكاء الاصطناعي في الجولة الجديدة الأهمية الإستراتيجية التي توليها بكين لشركة "ديب سيك"، التي تحولت خلال فترة قصيرة إلى أحد أبرز رموز التقدم الصيني في هذا المجال.

وتأسست الشركة في عام 2023 وتتبع لصندوق التحوط "هاي فلاير " المملوك لليانغ وينفنغ، وتعمل حاليا على توسيع نشاطها في مجال "وكلاء الذكاء الاصطناعي "، وهو ذكاء قادر على تنفيذ المهام بصورة مستقلة، مستفيدة من الزخم المتزايد لهذا النوع من البرمجيات.