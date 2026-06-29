أعلنت شركة إيني الإيطالية للطاقة بدء الإنتاج بنجاح من مشروع ضغط الغاز في منصة صبراتة البحرية، الذي تنفذه بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط عبر مشروع مليتة للنفط والغاز، في خطوة تستهدف تعزيز إنتاج الغاز من حقل بحر السلام ودعم أمن الطاقة في ليبيا.

وقالت الشركة إن المشروع يتضمن تركيب وحدة ضغط جديدة تزن 1600 طن على منصة صبراتة، مزودة بخطوط ضغط حديثة، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 440 مليون قدم مكعبة يوميا، بما يسمح باستمرار الإنتاج رغم الانخفاض الطبيعي في ضغط حقل بحر السلام.

ومن المتوقع أن يضيف المشروع نحو 800 مليون متر مكعب من الغاز سنويا، إلى جانب كميات من المكثفات المصاحبة، بما يسهم في تعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقل وزيادة معدلات استخلاص الغاز.

وأضافت إيني أن الكميات الإضافية ستدعم إنتاج الكهرباء داخل ليبيا، وتعزز أمن الطاقة، فضلا عن استمرار تصدير الغاز إلى إيطاليا عبر خط أنابيب "غرين ستريم" (Greenstream).

وتعد منصة صبراتة إحدى أكبر منشآت النفط والغاز البحرية في ليبيا، وتقع على بعد نحو 110 كيلومترات من الساحل الليبي فوق حقل بحر السلام، في مياه يبلغ عمقها نحو 190 مترا. وتضم المنصة مرافق لفصل ومعالجة الغاز المنتج، ومعدات لصيانة الآبار، إضافة إلى مرافق سكنية تستوعب 120 شخصا ومهبطا للطائرات المروحية.

وتبلغ الكتلة الإجمالية للمنصة نحو 25 ألف طن، فيما يصل ارتفاع هيكلها إلى 202 متر. كما تضم رصيفا مدمجا يزن 12 ألف طن، ومرافق سكنية بوزن 1800 طن، ووحدة لصيانة الآبار بوزن 800 طن، فضلا عن دعامة للشعلة بطول 117 مترا ووزن 718 طنا، بينما جرى تثبيت قواعدها على عمق يتراوح بين 120 و150 مترا تحت قاع البحر.

استثمارات متواصلة

وأكدت إيني أن تشغيل المشروع يعكس قدرتها، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، على تنفيذ مشاريع بحرية معقدة في المواعيد المحددة رغم التحديات التشغيلية، مشيرة إلى أن المشروع يعزز متانة البنية التحتية للغاز في ليبيا ويدعم نمو قطاع الطاقة في البلاد.

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وأوضحت الشركة أن العمل يتواصل أيضا في مشروعين إستراتيجيين، هما مشروع استغلال غاز حقل البوري، الذي دخل مرحلة الربط والتشغيل بعد تركيب وحدة استعادة الغاز، ومشروع الهياكل A وE لتطوير حقلين بحريين للغاز.

وتعد إيني أكبر شركة طاقة دولية عاملة في ليبيا، إذ تنشط في البلاد منذ عام 1959، وبلغ متوسط إنتاجها من حصتها نحو 162 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا خلال عام 2025، فيما تنفذ حاليا ثلاثة مشاريع تطويرية باستثمارات إجمالية تقارب 10 مليارات دولار.