سول تضخ 576 مليار دولار لقيادة سباق رقائق الذكاء الاصطناعي

أطلقت كوريا الجنوبية حزمة مشروعات عملاقة في مجالي الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، باستثمارات تتجاوز 576 مليار دولار على مدى عدة سنوات، في خطوة تستهدف ترسيخ موقعها بين القوى العالمية الرائدة في صناعة أشباه الموصلات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويمثل الإعلان أول تحرك اقتصادي كبير للرئيس لي جيه ميونغ في هذا القطاع منذ توليه الرئاسة، إذ يربط بين تطوير الصناعات المتقدمة وتقليص الفجوة التنموية بين العاصمة سول والمناطق الأخرى، عبر توجيه استثمارات ضخمة إلى الأقاليم.

وجرى الإعلان خلال فعالية بثت على الهواء مباشرة، بحضور قيادات شركتي سامسونغ إلكترونيكس و"إس كيه هاينكس"، أكبر شركتين في العالم لإنتاج رقائق الذاكرة، إلى جانب ممثلين عن شركات كبرى، من بينها "إل جي إلكترونيكس" و"إتش دي هيونداي روبوتيكس"، إضافة إلى شركة الكهرباء الكورية وشركة الموارد المائية الكورية.

وقال الرئيس لي جيه ميونغ: "يجب أن نؤمن العناصر الأساسية للذكاء الاصطناعي بسرعة تفوق أي دولة أخرى. فالرقائق الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي المادي، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تشكل المحور الثلاثي لانطلاقتنا الكبرى".

وأوضح أن سامسونغ و"إس كيه هاينكس"، بالتعاون مع مورديهما، ستستثمران نحو 800 تريليون وون (نحو 517.9 مليار دولار) لإنشاء موقعين جديدين لتصنيع الرقائق في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد.

وأضاف أن مدينة غوانغجو ومقاطعة جولا الجنوبية ستضخان ما بين 5 تريليونات و20 تريليون وون في هذه المشروعات، إلى جانب استثمارات إضافية بقيمة 81 تريليونا لإنشاء مجمع متخصص في تغليف الرقائق بمنطقة تشونغتشونغ قرب سول.

طاقة إنتاجية ضخمة

وأشار لي إلى أن جنوب غرب البلاد سيصبح مركزا رئيسيا لإنتاج الرقائق، مستفيدا من وفرة الطاقة غير المستغلة في تلك المنطقة، بما يدعم التوسع الصناعي خارج المراكز التقليدية.

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وقال: "لتلبية الطلب المتزايد بسرعة على أشباه الموصلات، نحتاج إلى الإسراع في استكمال مراكز الإنتاج قيد الإنشاء حاليا".

وأضاف: "في الوقت نفسه، يجب أن نؤمن طاقة إنتاجية ضخمة مسبقا من خلال استثمارات جديدة واسعة النطاق، بما في ذلك في الجنوب الغربي. فقد وصلت المواقع الحالية، التي تتركز في يونغجين وبيونغتايك، إلى حدودها القصوى".

تأتي هذه الاستثمارات في وقت تحتدم فيه المنافسة العالمية على صناعة الرقائق الإلكترونية، مع تنامي الطلب على مكونات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، إذ تسعى كوريا الجنوبية إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية والحفاظ على موقعها بين أبرز منتجي أشباه الموصلات في العالم، في مواجهة المنافسة المتزايدة من الولايات المتحدة الأمريكية والصين ودول آسيوية أخرى.