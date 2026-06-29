بيرنهام يكشف برنامجه "لإعادة هيكلة" اقتصاد بريطانيا

كشف آندي بيرنهام المرشح لزعامة حزب العمال وتشكيل حكومة بريطانية جديدة في خطاب الاثنين عن ملامح برنامجه لتحقيق تغييرات اقتصادية واجتماعية واسعة، من أبرزها نقل الصلاحيات من العاصمة لندن إلى مدن أخرى لمنحها مرونة أكبر في تنفيذ برامج التنمية.

وأعلن بيرنهام، العمدة السابق لمانشستر الكبرى والملقب بـ "ملك الشمال"، إنشاء مكتب آخر لرئاسة الوزراء في مانشستر، علاوة على مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت في لندن، ليكون "مركز إعادة هيكلة بريطانيا" وفق وصفه، وسيحمل اسم "رقم 10 شمالا".

وذكرت صحيفة الغارديان أن بيرنهام حدّد ثلاث مهام واضحة لمكتب رئاسة الوزراء المقترح في مانشستر، وهي زيادة الملكية العامة للمرافق الأساسية، مثل المياه والطاقة والإسكان، وإعادة التصنيع في مناطق واسعة من بريطانيا، وتجديد المدن مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني من التهميش.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن بيرنهام اختار أن يلقي خطابه الأول، منذ أن أعلن كير ستارمر تنحيه عن رئاسة الوزراء، من متحف تاريخ شعب مانشستر الذي يحمل رمزية كبيرة عن أهمية المدينة بالنسبة له.

برنامج لمواجهة غلاء المعيشة

تحدث بيرنهام في خطابه عن خططه لدعم البريطانيين في مواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة، مشيرا إلى برنامج بهذا الشأن سوف يتم تنفيذه بمجرد أن يتولى رئاسة الحكومة.

وأوضح أنه استمع لمطالب الناخبين في دائرة ميكرفيلد في إنجلترا، التي فاز في الانتخابات البرلمانية بها مؤخرا، وحاجتهم للمساعدة لمواجهة ارتفاع الأسعار، مضيفا "الناس بحاجة إلى الأمل"، وأنه سوف يقوم بكل ما في وسعه لتحقيق ذلك.

ويواجه بيرنهام مهمة صعبة، وفق صحيفة تلغراف ، في تمويل برنامجه الجديد لدعم الأسر البريطانية، خاصة مع تفاقم قيمة الديون العامة لتصل إلى نحو 3 تريليونات جنيه إسترليني ( 4 تريليونات دولار).

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وتتضمن خطة بيرنهام أكبر برنامج لإنشاء المنازل التابعة للبلديات منذ الحرب العالمية الثانية، وهي منازل منخفضة التكلفة.

نموذج اقتصادي مختلف

انتقد بيرنهام في خطابه النموذج الاقتصادي الحالي في بريطانيا، والذي يقوم على تركيز جزء كبير من الخدمات في لندن، واصفا اقتصاد لندن بأنه "محموم" حيث يعاني السكان من ارتفاع الأسعار، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز .

وبالمقابل تحدث بيرنهام عن نموذج ناجح في مانشستر، وهو طريقة إدارة شبكة الحافلات في المدينة، حيث تضم شركات خاصة تعمل تحت إشراف عمدة المدينة.

كما تحدث بيرنهام عن تجربة الحكومة الفدرالية في ألمانيا، والتي يمكن الاستفادة منها، وفق قوله، حيث تلتزم الحكومة الفدرالية باقتسام ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة مع الأقاليم المحلية بهدف الحد من الفروق بينها.

وفي هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن لوسي باول، إحدى الشخصيات البارزة في حزب العمال وحليفة بيرنهام، قولها إن "آندي يريد أن تسري المعادلة في البلد برمّته، كي يتسنّى للبلديات في أنحاء بريطانيا كافة الإمساك بزمام مشاريعها الخاصة وتحويلها إلى واقع".

لكن بيرنهام طمأن الأسواق المالية في خطابه مؤكدا أن برنامجه يستند على "الانضباط القائم على مالية عامة سليمة"، في إشارة إلى أنه سوف يلتزم بالقواعد المالية التي اتبعتها وزيرة الخزانة الحالية راشيل ريفز، والتي ينتظر أن تغادر منصبها عندما يشكل بيرنهام حكومته الجديدة.

وأشارت فايننشال تايمز إلى مجموعة من الأسماء البارزة في حزب العمال والمرشحة لتولي وزارة الخزانة في فريق بيرنهام، ومن بينها وزيرة الداخلية شبانة محمود ووزير الطاقة إد ميليباند ووزير الصحة السابق ويس ستريتينغ.