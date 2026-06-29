انخفاض مبيعات تويوتا العالمية في مايو للشهر الرابع

قالت تويوتا موتور اليوم الاثنين ⁠⁠إن ⁠⁠المبيعات العالمية لسياراتها تراجعت في مايو/أيار للشهر الرابع على التوالي، ⁠⁠إذ أثرت الانخفاضات في الصين والشرق الأوسط

على الأرقام الإجمالية.

⁠وأشارت تويوتا في بيان إلى أن:

المبيعات العالمية تراجعت 7.2% على أساس سنوي إلى 834279 مركبة.

انخفضت ‌‌المبيعات في الأسواق الخارجية 9.6%

ارتفعت المبيعات في اليابان 11.1%، مدعومة بالطلب القوي على طرازات مثل "راف4" و "بي.زد4إكس".

قفزت المبيعات في الهند بنسبة 15.3 في المائة، بفضل التخفيضات الضريبية على السيارات.

بالمقابل تراجعت المبيعات في الصين ⁠⁠31.7% في ظل ⁠⁠ظروف سوقية صعبة، ويرجع ذلك لأسباب منها ارتفاع أسعار البنزين.

تراجعت المبيعات في الشرق ⁠⁠الأوسط 38.6%، بسبب الاضطرابات اللوجستية الناجمة عن الصراع الإقليمي.

وفي الولايات المتحدة -⁠وهي أكبر سوق لتويوتا- انخفضت ⁠⁠المبيعات 0.6%.

كما انخفض الإنتاج العالمي 5.5% عن مستواه قبل عام، ليصل إلى 765470 سيارة.

ومقابل ‌‌نزول بـ 3.8% في الولايات المتحدة وتراجع بـ 13.3% في آسيا، ارتفع إنتاج الشركة في اليابان. وتشمل أرقام تويوتا علامتها الفاخرة لكزس.

وكانت بيانات رسمية أشارت إلى توقفت صادرات السيارات اليابانية إلى الشرق الأوسط بشكل شبه كامل خلال أبريل/نيسان الماضي، نتيجة اضطرابات الشحن الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية وقتها أن صادرات سيارات الركاب والشاحنات والحافلات إلى المنطقة انخفضت بأكثر من 90% من حيث القيمة والكميات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في واحدة من أكبر الضربات التي يتعرض لها قطاع السيارات الياباني منذ سنوات.

ويعد الشرق الأوسط سوقا رئيسية لشركات السيارات اليابانية، إذ استحوذت المنطقة على نحو 14% من إجمالي صادرات السيارات اليابانية العالمية خلال عام 2025، كما تشكل سوقا مهمة للسيارات المستعملة والطرازات مرتفعة الربحية.