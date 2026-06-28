"يونيكورن.. الصين الثانية عالميا بعدد الشركات المليارية

نقلت وكالة شينخوا الصينية عن تقرير متخصص أن عدد الشركات المليارية "يونيكورن " (Unicorn) في الصين وصل إلى 381 شركة حتى أول يناير/كانون الثاني من العام الجاري، بزيادة 38 شركة مقارنة بالعام الماضي.

وحسب تقرير "مؤشر يونيكورن العالمي 2026 " الذي أصدره معهد هورون للأبحاث مؤخرا في قوانغتشو جنوبي الصين ارتفع عدد شركات اليونيكورن حول العالم إلى مستوى قياسي بلغ 1603 شركات، بزيادة 5.3% على أساس سنوي، فيما وصلت القيمة الإجمالية لهذه الشركات إلى 54 تريليون يوان (نحو 7.92 تريليون دولار أمريكي).

ويُعدّ "مؤشر يونيكورن العالمي 2026 " تصنيفا للشركات الناشئة حول العالم التي تأسست بعد عام 2000 وتبلغ قيمتها السوقية مليار دولار أمريكي أو أكثر دون أن تكون مدرجة في البورصات العامة.

وأشار التقرير إلى أن:

الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الأولى بعدد 806 شركات يونيكورن، بزيادة 48 شركة، لتستحوذ على 50.3% من إجمالي الشركات هذه عالميا.

تحتل الصين المرتبة الثانية بعدد 381 شركة، تتركز في مجالات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والعلوم الحيوية والطاقة الجديدة.

وقال رئيس المعهد وكبير الباحثين في تقرير هورون، روبرت هوغويرف، إن تركيز الصناعات التي تنتمي إليها شركات "اليونيكورن العالمية " تحول خلال السنوات الثماني الماضية من التجارة الإلكترونية إلى التكنولوجيا المالية، ثم إلى الذكاء الاصطناعي في المرحلة الحالية.

وأضاف أن عدد شركات اليونيكورن في الذكاء الاصطناعي شهد نموا أسرع مقارنة بأي قطاع آخر خلال العام الماضي.

وأشار هوغويرف إلى أن الصين تتفوق على بقية دول العالم في مجالات أشباه الموصلات والطاقة الجديدة والروبوتات.

سباق "يونيكورن "

وأوضحت نيويورك تايمز في تقرير سابق أن لقب "يونيكورن " (شركات ناشئة تتجاوز قيمتها مليار دولار) لم يعد حكرا على القلة النادرة من الشركات الناشئة.

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وقالت إن الوصول إلى تقييم يتجاوز مليار دولار لم يعد يستغرق الزمن نفسه كما في السابق. فقبل عام 2015، كانت الشركات تحتاج في المتوسط إلى نحو 6.5 سنة للوصول إلى لقب "يونيكورن "، أما خلال العقد الأخير فقد انخفض المتوسط إلى نحو 3.5 سنة، بحسب أبحاث ستريبولايف.

وتميز الصحيفة بين: