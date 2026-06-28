حاكم المركزي السوري: خفض أسعار المحروقات يدعم الليرة
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن خفض أسعار المشتقات النفطية خطوة إيجابية من شأنها تخفيف تكاليف الإنتاج، ودعم حركة الأسواق، والتأثير على النشاط الاقتصادي.
وقال رسلان في منشور على منصة إكس مساء إن استقرار الليرة السورية لا يعتمد على السياسة النقدية فقط، بل يبدأ من اقتصاد منتج، واستثمارات نشطة، وثقة متبادلة بين الدولة والمواطن والقطاع الخاص.
ولفت رسلان إلى أن كل إجراء يسهم في تعزيز الإنتاج لا بد أن يصب بالنهاية في مصلحة استقرار الليرة.
وأضاف أن المصرف المركزي سيواصل مسار الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتعزيز الثقة بالليرة السورية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، معتبرا أن قوة العملة الوطنية هي نتيجة طبيعية لقوة الاقتصاد.
وكان وزير الطاقة السوري محمد البشير أقر أمس السبت خفضا في أسعار المشتقات النفطية يتراوح بين 14% و20%، وذلك بعد دراسة المعطيات الفنية والاقتصادية المرتبطة بواقع سوق المواد البترولية، وفق ما أوردت وكالة سانا السورية.
وقال وزير الطاقة في تدوينة عبر منصة إكس: "اتخذنا اليوم قرارا جديدا باعتماد نشرة أسعار المشتقات البترولية، استنادا إلى توصيات اللجنة الدائمة المختصة، التي تعمل وفق دراسة دقيقة للمعطيات الفنية والاقتصادية، بما يضمن قرارات مدروسة تحقق التوازن بين استقرار السوق، واستدامة توافر المشتقات البترولية، ومصلحة المواطنين".
وذكرت وزارة الطاقة أن نشرة الأسعار الجديدة المعتمدة التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدورها تضمنت ما يلي:
- بنزين أوكتان (95): تم الخفض بنسبة 20.39%، ليصبح سعر اللتر 130 ليرة سورية جديدة.
- بنزين أوكتان (90): بلغ الخفض 19.97%، ليصبح سعر اللتر 125 ليرة سورية جديدة.
- الديزل: تم الخفض بنسبة 14.37%، ليصبح سعر اللتر 107 ليرات سورية جديدة.
- أسطوانة الغاز المنزلية: بلغ الخفض 15.5%، ليصبح السعر 1500 ليرة سورية جديدة.
- أسطوانة الغاز الصناعية: تم الخفض بنسبة 15.49%، ليصبح السعر 2400 ليرة سورية جديدة. (الدولار يعادل 119 ليرة سورية جديدة)
من جهته أكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان أن آلية التسعير أصبحت تعتمد على المراجعة الدورية والمرنة، بحيث يتم تعديل الأسعار صعودا أو هبوطا عند وجود مبررات موضوعية تستند إلى بيانات ومعايير واضحة، بما يحقق العدالة والشفافية ويخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.