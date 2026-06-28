حاكم المركزي السوري: خفض أسعار المحروقات يدعم الليرة

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن خفض أسعار ‏‏المشتقات النفطية خطوة إيجابية من شأنها تخفيف تكاليف الإنتاج، ودعم ‏‏حركة الأسواق، والتأثير ‏‏على النشاط الاقتصادي.

وقال رسلان في منشور على منصة إكس مساء إن استقرار ‏‏الليرة السورية لا يعتمد على السياسة النقدية فقط، ‏‏بل يبدأ من اقتصاد منتج، ‏‏واستثمارات نشطة، وثقة متبادلة بين الدولة والمواطن والقطاع الخاص‎.

ولفت رسلان إلى أن كل إجراء يسهم في تعزيز ‏‏الإنتاج لا بد أن يصب بالنهاية في مصلحة ‏‏استقرار الليرة‎.‎

وأضاف أن المصرف المركزي سيواصل مسار الحفاظ على ‏‏الاستقرار النقدي، وتعزيز الثقة بالليرة السورية ‏‏بالتعاون مع مختلف الجهات ‏‏المعنية، معتبرا أن قوة العملة الوطنية هي نتيجة طبيعية لقوة الاقتصاد‎.‎

وكان وزير الطاقة السوري محمد البشير أقر أمس السبت خفضا في أسعار المشتقات النفطية يتراوح بين 14% و20%، وذلك بعد ‏‏دراسة ‏‏المعطيات الفنية والاقتصادية المرتبطة بواقع سوق ‏‏المواد البترولية‎، وفق ما أوردت وكالة سانا السورية.

وقال وزير الطاقة في تدوينة عبر منصة إكس‎:‌‏ "اتخذنا اليوم قرارا جديدا ‏‏باعتماد نشرة أسعار ‏‏المشتقات البترولية، استنادا إلى توصيات اللجنة الدائمة ‏‏المختصة، التي تعمل ‏‏وفق دراسة دقيقة للمعطيات الفنية والاقتصادية، بما ‏‏يضمن قرارات مدروسة ‏‏تحقق التوازن بين استقرار السوق، واستدامة توافر ‏‏المشتقات البترولية، ‏‏ومصلحة المواطنين".‏

وذكرت وزارة الطاقة أن ‏‏نشرة الأسعار الجديدة المعتمدة التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ ‏‏صدورها تضمنت ما يلي:‏

بنزين أوكتان (95): تم الخفض بنسبة 20.39%، ليصبح سعر اللتر 130 ‏‏ليرة سورية جديدة.‏

بنزين أوكتان (90): بلغ الخفض 19.97%، ليصبح سعر اللتر 125 ‏‏ليرة سورية جديدة.‏

الديزل: تم الخفض بنسبة 14.37%، ليصبح سعر اللتر 107 ليرات سورية ‏‏جديدة.‏

أسطوانة الغاز المنزلية: بلغ الخفض 15.5%، ليصبح السعر 1500 ‏‏ليرة سورية جديدة.‏

أسطوانة الغاز الصناعية: تم الخفض بنسبة 15.49%، ليصبح السعر 2400 ‏‏ليرة سورية جديدة.‏‏ (الدولار يعادل 119 ليرة سورية جديدة)

من جهته أكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان أن آلية التسعير أصبحت تعتمد على المراجعة الدورية والمرنة، ‏‏بحيث يتم تعديل الأسعار صعودا أو هبوطا عند وجود مبررات موضوعية ‏‏تستند إلى بيانات ومعايير واضحة، بما يحقق العدالة والشفافية ويخدم مصلحة ‏‏المواطنين والاقتصاد الوطني.‏