الذكاء الاصطناعي يعزز نمو أرباح الشركات الصناعية بالصين

حققت الشركات الصناعية الكبرى في الصين نموا متسارعا في أرباحها خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مدفوعة بزيادة الطلب على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومواد الطاقة المتجددة، وفق بيانات نقلتها وكالة شينخوا عن الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي أرباح الشركات الصناعية التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان (نحو 2.94 مليون دولار للشركة كحد أدنى من الإيرادات السنوية) بلغ 3.14 تريليونات يوان (نحو 460 مليار دولار)، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار، بزيادة 18.8% على أساس سنوي.

ويمثل ذلك تسارعا مقارنة بمعدل النمو البالغ 18.2% المسجل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، فيما زادت الأرباح الصناعية في مايو/أيار وحده بنسبة 21.1%.

وقال الإحصائي في الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء يوي وي نينغ، إن الإيرادات الصناعية ارتفعت بنسبة 5.5% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بزيادة 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالفترة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان، بفضل استمرار قوة الإنتاج الصناعي وارتفاع أسعار المنتجين.

وظل قطاع تصنيع المعدات المحرك الرئيس للنمو، بعدما ارتفعت أرباحه بنسبة 14.1%، مساهما بـ5.2 نقطة مئوية في إجمالي نمو الأرباح الصناعية.

وسجلت صناعة الإلكترونيات أداء استثنائيا، إذ قفزت أرباحها بنسبة 103.9%، لتسهم وحدها بنسبة 43.1% من إجمالي نمو الأرباح الصناعية، مدفوعة بالازدهار العالمي في الذكاء الاصطناعي وما صاحبه من زيادة كبيرة في الطلب على منتجات الحوسبة والذاكرة المتطورة.

مكاسب قوية

حقق قطاع تصنيع المواد الخام مكاسب قوية، بعدما ارتفعت أرباحه بنسبة 83.1%، مساهما بـ10.2 نقطة مئوية في نمو الأرباح الصناعية.

أدى الطلب المتزايد من قطاعي الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي إلى بقاء أسعار النحاس والألمنيوم عند مستويات مرتفعة، لتنمو أرباح قطاع المعادن غير الحديدية بنسبة 117.1%.

عادت صناعة معالجة النفط إلى الربحية، فيما زادت أرباح قطاع الكيماويات بنسبة 71.6%.

في قطاع التصنيع عالي التقنية، ارتفعت الأرباح بنسبة 44.7%، لتسهم بـ8 نقاط مئوية في نمو الأرباح الصناعية.

سجلت صناعتا الأجهزة الإلكترونية الضوئية والأجهزة المنفصلة نموا في الأرباح بنسبة 53.8% و40.6% على التوالي.

قفزت أرباح صناعة المواد الإلكترونية المتخصصة بنسبة 665.4%.

إعلان

كما أظهرت البيانات استمرار تراجع أعباء التكلفة على الشركات، وأشار يوي إلى أن هامش الأرباح التشغيلية بلغ 5.56%، مرتفعا بمقدار 0.63 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي، ليسجل أعلى مستوى له بين جميع الفترات التراكمية منذ عام 2024.