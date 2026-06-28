ذكر حساب تابع للتلفزيون المركزي الصيني أن الصين قادرة على تحمل مزيد من التدهور، وحتى تجميد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي، إذا اقتصرت المفاوضات الجارية بين الجانبين على إجراءات شكلية دون تحقيق تقدم فعلي، ويسعى الأوروبيون من خلال المفاوضات إلى تقليص العجز التجاري بينهم وبين الصين، والذي تبلغ قيمته قرابة مليار يورو كل يوم.

ونقل حساب "يويوانتانتيان" المرتبط بالتلفزيون المركزي الصيني عن مصادر مطلعة أن بكين ترى أن الاتحاد الأوروبي غير نهجه في التعامل معها منذ فتح التحقيق بشأن دعم السيارات الكهربائية الصينية، معتمدا سياسة تقوم على فرض الضغوط والشروط لتعزيز موقفه التفاوضي.

واتهم الحساب الاتحاد الأوروبي بأنه أصبح "منتهكا للقواعد"، معتبرا أن نفوذه التنظيمي يتراجع نتيجة استخدامه المعايير والإجراءات التنظيمية لفرض قيود على دخول المنتجات إلى الأسواق والحصول على الموافقات.

وتأتي هذه التصريحات قبل يوم من اجتماع مرتقب في العاصمة البلجيكية بروكسل غدا الاثنين بين وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ومفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، في إطار مساعٍ لاحتواء التوترات التجارية المتصاعدة بين الجانبين.

اختلال تجاري

وتضغط بروكسل على بكين لمعالجة اختلال الميزان التجاري، بعدما بلغ فائض الصين في تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي نحو 360 مليار يورو ( 410 مليارات دولار) خلال عام 2025، مع استمرار اتساع الفجوة خلال العام الجاري.

وكان قادة الاتحاد قد دعوا المفوضية الأوروبية – الذراع التنفيذي للتكتل – إلى مواصلة الحوار مع الصين، بالتوازي مع إعداد إجراءات دفاعية لحماية الأسواق الأوروبية، وسط مخاوف من الواردات الصينية المدعومة، والاعتماد الكبير على سلاسل الإمداد الصينية، واحتمال تعرض الشركات الأوروبية لإجراءات انتقامية إذا تصاعدت الخلافات التجارية.

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وفي المقابل، أشارت بكين إلى أن الشركات الصينية باتت تمنح السوق الأوروبية أولوية أقل مقارنة بأسواق أخرى، معتبرة أن تأثير الاتحاد الأوروبي على قرارات الاستثمار الصينية يتراجع، رغم استمرار تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات السيارات الكهربائية والبطاريات وصناعة السيارات، وهي قطاعات تسعى دول أوروبية إلى جذب المزيد من الاستثمارات إليها.

وحذرت الصين من أن استمرار الاتحاد الأوروبي في نهجه الحالي قد يجعل آفاق توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين أكثر غموضا في المرحلة المقبلة.

العجز الأوروبي

وتدعم أحدث بيانات جهاز الإحصاء الأوروبي "يوروستات" موقف بروكسل بشأن اختلال الميزان التجاري، إذ سجل الاتحاد الأوروبي عجزا قياسيا في تجارة السلع مع الصين بلغ 98 مليار يورو (نحو 112 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2026، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2022، عندما بلغ 107 مليارات يورو (نحو 122 مليار دولار).

وجاء ذلك مع ارتفاع واردات الاتحاد من الصين بنسبة 3.4% مقارنة بالربع السابق إلى نحو 145 مليار يورو (نحو 165 مليار دولار)، مقابل تراجع الصادرات الأوروبية إلى الصين بنسبة 4.8%، مما أدى إلى اتساع فجوة التجارة بين الجانبين.

وأظهرت بيانات "يوروستات" أن المعدات الكهربائية والآلات والأجزاء الميكانيكية تصدرت قائمة السلع المتبادلة بين الجانبين خلال عام 2025. كما سجل الاتحاد الأوروبي أكبر زيادة في وارداته من الآلات والأجزاء الميكانيكية بقيمة 8.4 مليارات يورو (نحو 9.6 مليارات دولار)، تلتها المواد الكيميائية العضوية بنحو 8 مليارات يورو (نحو 9.1 مليارات دولار).

في حين تراجعت صادرات التكتل من المركبات وقطع الغيار إلى الصين بمقدار 8.5 مليارات يورو (نحو 9.7 مليارات دولار)، مقابل ارتفاع صادرات الطائرات والمركبات الفضائية بنحو 2.4 مليار يورو (نحو 2.7 مليار دولار).