اقتصاد|كوريا الجنوبية

أسعار البنزين في كوريا الجنوبية تواصل التراجع

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FILE PHOTO: People fill up their car at a gas station in Seoul, South Korea, March 9, 2026. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo
البيانات الرسمية أظهرت انخفاض متوسط سعر الديزل في كوريا الجنوبية إلى 1982.3 وونا للتر (رويترز)
Published On 28/6/2026

انخفض متوسط أسعار البنزين في محطات الوقود بكوريا الجنوبية مجدداً، ليبقى دون مستوى 2000 وون (نحو 1.3 دولار) للتر لليوم الثاني على التوالي، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية وإجراءات حكومية لخفض سقف أسعار الوقود.

ونقلت وكالة يونهاب عن المؤسسة الوطنية الكورية للنفط، أن متوسط سعر البنزين بلغ في تمام الساعة التاسعة صباحاً الأحد (بالتوقيت المحلي) 1991.1 وون للتر، بانخفاض قدره 5 وونات مقارنة باليوم السابق، وذلك بعدما هبط إلى أقل من ألفي وون للمرة الأولى منذ نحو شهرين.

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كما أظهرت البيانات انخفاض متوسط سعر الديزل إلى 1982.3 وون للتر.

يأتي تراجع أسعار الطاقة بعد قرار الحكومة خفض الحد الأقصى لأسعار الوقود ليعكس الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام العالمية.

وبموجب القرار، تم خفض الحد الأقصى لأسعار البنزين العادي والديزل والكيروسين التي توردها مصافي النفط المحلية إلى محطات الوقود بمقدار 150 وونا، لتصبح 1784 وونا و1773 وونا و1380 وونا للتر على التوالي، اعتبارا من أمس السبت.

epa13035771 A person holds a gas pump nozzle at a gas station in Seoul, South Korea, 14 June 2026. The average price of gasoline in South Korea in the second week of June stood at 2,009.9 won ('US$1.32') per liter, down 0.5 won per liter from the previous week, marking the fourth consecutive week of declines. EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT
أسعار الطاقة تراجعت بعد قرار الحكومة خفض الحد الأقصى لأسعار الوقود (الأوروبية)

تزامن ذلك مع انخفاض أسعار النفط العالمية، في حين يتوقع مراقبو السوق أن يستغرق انتقال أثر هذا الانخفاض إلى المستهلكين ما بين أسبوعين و3 أسابيع، نظرا إلى أن محطات الوقود لا تزال تبيع جزءا من مخزون اشترته بأسعار أعلى.

وقال مسؤول في القطاع: "بالنظر إلى اختلاف مستويات المخزون بين محطات الوقود، من المتوقع أن تنخفض الأسعار تدريجيا بنحو 50 وونا أسبوعيا خلال الأسبوعين أو الأسابيع الـ3 أسابيع القادمة".

ورغم توقع استمرار انخفاض الأسعار، أشار المسؤول إلى أنه قد يكون من الصعب عودة أسعار الوقود المحلية إلى مستويات ما قبل الحرب الأمريكية الإيرانية، بسبب ضعف الوون وارتفاع أسعار المنتجات البترولية العالمية.

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وبلغ متوسط سعر البنزين في محطات الوقود المحلية 1691.3 وون للتر خلال الأسبوع الرابع فبراير/شباط، قبل اندلاع الحرب بين أمريكا وإيران، وفقا لبيانات المؤسسة الوطنية الكورية للنفط.

المصدر: الصحافة الأجنبية

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