أسعار البنزين في كوريا الجنوبية تواصل التراجع

انخفض متوسط أسعار البنزين في محطات الوقود بكوريا الجنوبية مجدداً، ليبقى دون مستوى 2000 وون (نحو 1.3 دولار) للتر لليوم الثاني على التوالي، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية وإجراءات حكومية لخفض سقف أسعار الوقود.

ونقلت وكالة يونهاب عن المؤسسة الوطنية الكورية للنفط، أن متوسط سعر البنزين بلغ في تمام الساعة التاسعة صباحاً الأحد (بالتوقيت المحلي) 1991.1 وون للتر، بانخفاض قدره 5 وونات مقارنة باليوم السابق، وذلك بعدما هبط إلى أقل من ألفي وون للمرة الأولى منذ نحو شهرين.

كما أظهرت البيانات انخفاض متوسط سعر الديزل إلى 1982.3 وون للتر.

يأتي تراجع أسعار الطاقة بعد قرار الحكومة خفض الحد الأقصى لأسعار الوقود ليعكس الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام العالمية.

وبموجب القرار، تم خفض الحد الأقصى لأسعار البنزين العادي والديزل والكيروسين التي توردها مصافي النفط المحلية إلى محطات الوقود بمقدار 150 وونا، لتصبح 1784 وونا و1773 وونا و1380 وونا للتر على التوالي، اعتبارا من أمس السبت.

تزامن ذلك مع انخفاض أسعار النفط العالمية، في حين يتوقع مراقبو السوق أن يستغرق انتقال أثر هذا الانخفاض إلى المستهلكين ما بين أسبوعين و3 أسابيع، نظرا إلى أن محطات الوقود لا تزال تبيع جزءا من مخزون اشترته بأسعار أعلى.

وقال مسؤول في القطاع: "بالنظر إلى اختلاف مستويات المخزون بين محطات الوقود، من المتوقع أن تنخفض الأسعار تدريجيا بنحو 50 وونا أسبوعيا خلال الأسبوعين أو الأسابيع الـ3 أسابيع القادمة".

ورغم توقع استمرار انخفاض الأسعار، أشار المسؤول إلى أنه قد يكون من الصعب عودة أسعار الوقود المحلية إلى مستويات ما قبل الحرب الأمريكية الإيرانية، بسبب ضعف الوون وارتفاع أسعار المنتجات البترولية العالمية.

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وبلغ متوسط سعر البنزين في محطات الوقود المحلية 1691.3 وون للتر خلال الأسبوع الرابع فبراير/شباط، قبل اندلاع الحرب بين أمريكا وإيران، وفقا لبيانات المؤسسة الوطنية الكورية للنفط.