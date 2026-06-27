اقتصاد|الشرق الأوسط

مركز الإحصاء الإيراني: معدل التضخم ارتفع في يونيو إلى 88%

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epa13008448 People shop in a bazaar in Tehran, Iran, 01 June 2026. Following conflict between Iran, the US, and Israel, Iran is facing high inflation and an economic crisis. According to the Statistical Center of Iran, annual inflation reached 50.6 percent in March 2026, reflecting continued price pressures across the economy. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH RESTRICTIONS: NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Iran International TV. (As mandated by Iran's Directorate General for Foreign Media) --
تداعيات الحرب فاقم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق الإيرانية (الأوروبية)
Published On 27/6/2026
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آخر تحديث: 23:47 (توقيت مكة)

قال مركز الإحصاء في إيران اليوم السبت إن معدل التضخم في البلاد تسارع بشكل حاد في يونيو/حزيران بفعل الحرب، ليناهز 88.6% على أساس سنوي، وتعاني إيران منذ فترة طويلة من ارتفاع في معدلات التضخم جراء العقوبات المفروضة عليها.

وأوضح المركز، وهو جهة رسمية، إن أسعار المواد الغذائية في إيران زادت بأكثر من الضعف خلال شهر خرداد الفارسي نفسه، الممتد من 22 مايو/آيار الماضي إلى 21 يونيو/حزيران الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025.

وسجلت أسعار الخبز والحبوب زيادة ناهزت 138.8%، فيما بلغ نسبة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بنسبة 178.2%.

وتصدر الإحصاءات الإيرانية شهريا استنادا إلى التقويم الفارسي، فعلى سبيل المقارنة، بلغ معدل التضخم 68% في فبراير/شباط، أي شهر بهمن الفارسي، قبل اندلاع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

epa13008457 People shop in a bazaar in Tehran, Iran, 01 June 2026. Following conflict between Iran, the US, and Israel, Iran is facing high inflation and an economic crisis. According to the Statistical Center of Iran, annual inflation reached 50.6 percent in March 2026, reflecting continued price pressures across the economy. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH RESTRICTIONS: NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Iran International TV. (As mandated by Iran's Directorate General for Foreign Media) --
حسب البيانات الرسمية في إيران ارتفع التضخم من 77.2% في مايو إلى 88.6% في الشهر الحالي (الأوروبية)

قفزة تاريخية

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي الإيراني عن قفزة تاريخية في معدل التضخم السنوي، بلغت 77.2% على أساس سنوي في الفترة بين 21 أبريل/نيسان حتى 20 مايو/أيار الماضيين، مع زيادة شهرية 8.5% مقارنة بالشهر الذي سبقه، كما بلغ معدل تضخم أسعار السلع 113%.

ويعاني الاقتصاد الإيراني منذ سنوات تضخما مفرطا وتراجعا حادا في قيمة العملة المحلية الريال، خصوصا نتيجة للعقوبات الدولية المفروضة على طهران.

وتفاقم التراجع الكبير للعملة الإيرانية، والتي تؤدي إلى تآكل سريع في القدرة الشرائية للمواطنين، بشكل خاص في الأشهر الأخيرة، وكان هو الشرارة التي أطلقت احتجاجات واسعة في آخر العام الماضي، وبدأت المظاهرات بالتنديد بتردي الوضع المعيشي، قبل أن تتسع ليرفع المحتجون مطالب سياسية.

وقد كان معدل التضخم في ديسمبر/كانون الأول 2025 بحدود 52.6%.

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المصدر: الجزيرة + الفرنسية

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