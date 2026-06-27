مركز الإحصاء الإيراني: معدل التضخم ارتفع في يونيو إلى 88%

قال مركز الإحصاء في إيران اليوم السبت إن معدل التضخم في البلاد تسارع بشكل حاد في يونيو/حزيران بفعل الحرب، ليناهز 88.6% على أساس سنوي، وتعاني إيران منذ فترة طويلة من ارتفاع في معدلات التضخم جراء العقوبات المفروضة عليها.

وأوضح المركز، وهو جهة رسمية، إن أسعار المواد الغذائية في إيران زادت بأكثر من الضعف خلال شهر خرداد الفارسي نفسه، الممتد من 22 مايو/آيار الماضي إلى 21 يونيو/حزيران الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025.

وسجلت أسعار الخبز والحبوب زيادة ناهزت 138.8%، فيما بلغ نسبة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بنسبة 178.2%.

وتصدر الإحصاءات الإيرانية شهريا استنادا إلى التقويم الفارسي، فعلى سبيل المقارنة، بلغ معدل التضخم 68% في فبراير/شباط، أي شهر بهمن الفارسي، قبل اندلاع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

قفزة تاريخية

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي الإيراني عن قفزة تاريخية في معدل التضخم السنوي، بلغت 77.2% على أساس سنوي في الفترة بين 21 أبريل/نيسان حتى 20 مايو/أيار الماضيين، مع زيادة شهرية 8.5% مقارنة بالشهر الذي سبقه، كما بلغ معدل تضخم أسعار السلع 113%.

ويعاني الاقتصاد الإيراني منذ سنوات تضخما مفرطا وتراجعا حادا في قيمة العملة المحلية الريال، خصوصا نتيجة للعقوبات الدولية المفروضة على طهران.

وتفاقم التراجع الكبير للعملة الإيرانية، والتي تؤدي إلى تآكل سريع في القدرة الشرائية للمواطنين، بشكل خاص في الأشهر الأخيرة، وكان هو الشرارة التي أطلقت احتجاجات واسعة في آخر العام الماضي، وبدأت المظاهرات بالتنديد بتردي الوضع المعيشي، قبل أن تتسع ليرفع المحتجون مطالب سياسية.

وقد كان معدل التضخم في ديسمبر/كانون الأول 2025 بحدود 52.6%.