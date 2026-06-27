سبيس إكس تنضم إلى ناسداك وسط توقعات بتدفقات استثمارية سلبية بالمليارات

تستعد شركة سبيس إكس للانضمام إلى مؤشر ناسداك 100 اعتبارا من 7 يوليو/تموز المقبل، في خطوة يُتوقع أن تجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات السلبية إلى سهم الشركة، بحسب ما أكدته بورصة ناسداك، في تطور يعزز حضور شركة الفضاء والذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك في الأسواق المالية.

وذكرت رويترز أن إدراج الشركة في المؤشر، الذي يضم أكبر شركات التكنولوجيا المدرجة في السوق الأمريكية، سيدفع الصناديق الاستثمارية المتداولة وصناديق المؤشرات التي تتبع أداء ناسداك 100 إلى شراء أسهم سبيس إكس تلقائيا، وهو ما يمنح السهم دعما إضافيا.

وقدر بنك جيه بي مورغان أن يؤدي انضمام الشركة إلى المؤشر إلى تدفقات استثمارية سلبية بنحو 4.3 مليارات دولار.

وجاء إدراج سبيس إكس بعد نحو شهر فقط من طرحها العام الأولي في 12 يونيو/حزيران، وذلك عقب قيام ناسداك، إلى جانب مؤشرات إف تي إس إي راسل وإم إس سي آي، بتخفيف بعض شروط الإدراج، بما يشمل معايير الربحية، والفترة الزمنية المطلوبة بعد الطرح، وعدد الأسهم المتاحة للتداول، بهدف تعزيز جاذبية الأسواق الأمريكية للشركات الراغبة في الإدراج.

وأشارت رويترز إلى أن الشركة سجلت نتائج مالية متقلبة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ انتقلت بين أرباح محدودة وخسائر كبيرة، بينما بلغت خسائرها الصافية خلال العام الماضي 4.9 مليارات دولار، رغم استمرار نمو الإيرادات.

وقال مايكل فيلد، كبير استراتيجيي أسواق الأسهم في مورنينغ ستار، إن تسريع إدراج سبيس إكس في المؤشر يعكس حجم الطلب الكبير على السهم، مضيفا: "من الواضح أن هناك طلبا قويا، ولذلك جرى تسريع إدراجها في المؤشر".

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن بعض مديري الصناديق لا يشاركون هذا التفاؤل، قائلا: "نعتقد أن السهم مقوم بأعلى من قيمته العادلة".

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وفي المقابل، أوضحت إس آند بي غلوبال في وقت سابق من يونيو/حزيران أنها لن تعدل قواعد إدراج الشركة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مؤكدة أنها لن تنظر في إمكانية ضمها قبل مرور 12 شهرا على الأقل من إدراجها في البورصة.

وأضافت رويترز أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، مثل أوبن إيه آي وأنثروبيك، تستعد أيضا لطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال العام الحالي أو المقبل، مع توقعات بأن تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار لكل منهما، ما قد يعزز موجة الإدراجات الكبرى في قطاع التكنولوجيا الأمريكي.