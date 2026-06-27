خسائر أسبوعية حادة للنفط مع تواصل خروج الناقلات من مضيق هرمز

‌تراجعت أسعار النفط بنحو 3% الجمعة وتتجه لتكبد خسائر أسبوعية حادة مع انحسار المخاوف ⁠⁠⁠⁠بشأن الإمدادات بفضل خروج ⁠⁠⁠⁠المزيد من ناقلات النفط العالقة من مضيق هرمز، فيما خفضت بنوك كبرى توقعاتها بالنسبة لأسعار النفط في الفترة المقبلة.

وبحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.50 دولار، أو 3.32%، إلى 72.76 دولاراً للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.15 دولار، أو 2.99%، إلى 69.77 دولاراً للبرميل.

ويتجه خام برنت لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 9.7%، بينما يجري تداول خام ⁠⁠⁠⁠غرب تكساس الوسيط على تراجع بنحو 8.9% عن سعر التسوية يوم الخميس الماضي قبل إغلاق السوق يوم الجمعة الماضي بمناسبة عطلة رسمية.

فائض وشيك في المعروض

وقال المحلل تاماس فارجا من شركة (بي في إم) لرويترز "يبدو أن التوقع السائد لا يزال يشير إلى فائض وشيك في المعروض".

وأظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن أن شركة أرامكو السعودية استأنفت تحميل النفط في ميناء رأس ‌‌‌‌تنورة في الخليج الجمعة بعد توقف دام قرابة أربعة أشهر.

وأفادت البيانات بأن ناقلتي خام عملاقتين تابعتين لشركة بحري السعودية للشحن شوهدتا وهما يجري تحميلهما بالنفط الخام في الميناء. وتبلغ سعة كل ناقلة من هذا النوع مليوني برميل من النفط.

وقالت جون جوه كبيرة محللي أسواق النفط لدى سبارتا كوموديتيز لرويترز "هناك موجة بيع عامة في السوق مع تفاعلها مع زيادة التدفقات الخارجة من مضيق هرمز، في وقت لم تبدأ فيه الصين بعد في زيادة الطلب على الخام".

وزاد الخامان القياسيان بأكثر من 2% لكل ⁠⁠⁠⁠منهما الخميس بعد أن أصاب جسم مجهول سفينة بالقرب من عمان، ⁠⁠⁠⁠مما دفع المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى تعليق برنامج إجلاء طوعي.

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وشددت إيران ⁠⁠⁠⁠مجددا اليوم الجمعة على حقها في السيطرة على الملاحة عبر المضيق. وأظهرت البيانات أمس أن شحنات النفط ⁠⁠⁠⁠الخام عبر مضيق هرمز ارتفعت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها ⁠⁠⁠⁠منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وقال محللو كومرتس بنك الجمعة لرويترز "إذا لم ‌‌‌‌يرتفع عدد رحلات العبور بشكل ملحوظ الأسبوع المقبل أيضا، من المرجح أن تزداد الشكوك في السوق، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط مجددا".

بنوك تخفض توقعاتها لسعر النفط

وفي السياق ذاته خفض بنك ‌‌‌‌باركليز توقعاته لأسعار خام برنت إلى 96 دولاراً للبرميل لعام ⁠⁠⁠⁠2026 وإلى 85 ⁠⁠⁠⁠لعام 2027، بعد أن كانت 100 للعام الحالي و88 للمقبل، مشيرا إلى تعافي تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وأشار بنك باركليز ⁠⁠⁠⁠إلى أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تعافت بقوة لتصل إلى نحو 80% من مستويات ما قبل الحرب. ومع ذلك، فإن ⁠⁠⁠⁠العودة إلى الوضع الطبيعي لم تكتمل بعد.

وقلصت بنوك أخرى توقعاتها لأسعار خام برنت كما يلي: