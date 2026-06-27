البنك الدولي يدعم بنغلاديش بـ1.1 مليار دولار لتعزيز الأمن الغذائي

وافق البنك الدولي على تقديم تمويل طارئ بقيمة 1.1 مليار دولار إلى بنغلاديش، لدعم الأمن الغذائي وحماية سبل المعيشة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة تداعيات الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والأسمدة والوقود، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت الوكالة أن التمويل سيخصص لمشروعين يهدفان إلى ضمان توفير الأسمدة اللازمة لإنتاج الأرز، إلى جانب دعم الأسر الأكثر هشاشة والشركات المتضررة، بما يعزز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الاقتصادية المستقبلية.

وقال جان بيسمي، المدير الإقليمي للبنك الدولي لشؤون بنغلاديش وبوتان، إن الاقتصاد البنغلاديشي يواجه ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن محدودية الحيز المالي تزيد من صعوبة احتواء هذه التداعيات.

وأضاف أن التمويل يأتي في وقت تواجه فيه بنغلاديش تحديات اقتصادية متزايدة، تشمل اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف الاستيراد، واستمرار الضغوط التضخمية، وهي عوامل أثقلت كاهل الاقتصاد ورفعت الحاجة إلى إجراءات دعم عاجلة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ويعول على هذا التمويل في المساهمة بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، والحد من آثار ارتفاع الأسعار على الفئات الأكثر تضررا، ودعم قدرة الاقتصاد البنغلاديشي على الصمود في مواجهة التقلبات العالمية.