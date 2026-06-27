اقتصاد|ألمانيا

أزمة تاريخية تضرب قطاع مواد البناء الألماني بسبب الأسمنت

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BERLIN, GERMANY - MAY 28: Workers ascend scaffolding on the side of a building under construction on May 28, 2026 in Berlin, Germany. Germany's Federal Work Agency (Bundesagentur fuer Arbeit) is scheduled to release its latest unemployment figures tomorrow. Economic researchers recently lowered their growth outlook for the German economy, in part due to consequences stemming from the ongoing U.S.-led war against Iran. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
استهلاك الأسمنت في ألمانيا يقل حاليا بنحو 30% مقارنة بمستواه في عام 2020 (غيتي)
Published On 27/6/2026

حذر اتحاد قطاع مواد البناء في ألمانيا من أزمة وصفها بأنها "تاريخية"، مشيرا إلى أنها تطال معظم الشركات الموردة لمستلزمات صناعات الإنشاءات والهندسة المدنية، في ظل تراجع حاد في الطلب على مواد البناء.

وقال رئيس الاتحاد الألماني لمواد البناء والأحجار والتربة، دومينيك فون آختن، إن استهلاك الأسمنت في ألمانيا، وكذلك في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا، عاد إلى المستويات التي كان عليها قبل الحرب العالمية الثانية.

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وأضاف فون آختن، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "هايدلبيرغ ماتيريالز"، أن أوضاع قطاع مواد البناء "تراجعت بشكل حاد" خلال السنوات الماضية، موضحا أن "استهلاك الأسمنت في ألمانيا يقل حاليا بنحو 30% مقارنة بمستواه في عام 2020. لم يعد الأمر مجرد ركود، بل أصبح حالة من الانكماش الاقتصادي".

The Konsum Building, designed by Walter Gropius and constructed in 1928 as the centrepiece of the Dessau-Torten Housing Estate, a Bauhaus experiment in low-cost serial housing, in Dessau, Germany, June 17, 2026. REUTERS/Axel Schmidt
أوضاع قطاع مواد البناء تراجعت بشكل حاد (رويترز)

الفائدة المرتفعة وتكاليف البناء

وعزا فون آختن هذا التراجع إلى عدة عوامل، في مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف البناء والخدمات المرتبطة به، وهو ما أدى إلى تباطؤ بناء المساكن، فضلا عن تراجع الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية العامة والمباني الصناعية والإدارية.

وأشار إلى أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفا، قائلا: "قطاع بناء المساكن لا يزال يعاني"، موضحا أنه رغم ارتفاع عدد تصاريح البناء مؤخرا بنحو 10%، فإن بدء تنفيذ المشروعات يحتاج إلى عدة أشهر.

وفيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، قال فون آختن إن الحكومة الألمانية أعلنت تخصيص أموال من الصندوق الخاص لدعم الاستثمارات، إلا أن أثر هذه الخطوة لم يظهر بعد على أرض الواقع.

وأضاف: "الخبر الجيد هو أن المليارات أصبحت مدرجة بالفعل في الخطط، ومن المفترض أن تنعكس في زيادة نشاط البناء اعتبارا من النصف الثاني من هذا العام"، معربا عن أمله في أن يسهم ذلك في تخفيف الضغوط التي يواجهها قطاع مواد البناء واستعادة جزء من نشاطه خلال الأشهر المقبلة.

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يُعد استهلاك الأسمنت أحد أبرز المؤشرات على نشاط قطاع التشييد والاستثمار في البنية التحتية، إذ تؤكد الوكالة الدولية للطاقة (IEA) أن الطلب على الأسمنت يرتبط بصورة مباشرة بحجم الإنفاق على مشروعات الإسكان والطرق والمنشآت الصناعية.

المصدر: الألمانية

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