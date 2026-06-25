وزير تركي: طريق التنمية بديل إستراتيجي للنقل في ظل الاضطرابات

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إن الحروب والتوترات في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة في خطوط النقل، مما جعل مشروع "طريق التنمية" بديلاً إستراتيجياً.

وتوقع الوزير أن يحقق المشروع عائداً اقتصادياً لتركيا يقدر بنحو 55 مليار دولار خلال 10 سنوات.

ومشروع "طريق التنمية" يشمل طريقاً برياً وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

ويعد "طريق التنمية" أحد أهم الركائز لربط تركيا بالعراق والخليج العربي، كما يعتبر من أقصر الطرق التي تربط دول الخليج بأوروبا.

مراحل المشروع

وأوضح أورال أوغلو في تصريحات للأناضول أن المرحلة الأولى من مشروع طريق التنمية ستتمثل في تنفيذ خط السكك الحديدية، على أن يتم لاحقاً إنشاء الطريق السريع، وأضاف أن مشروع طريق التنمية سيربط لاحقاً بالممر الأوسط، بهدف تعزيز مسارات النقل.

و"الممر الأوسط" يربط بين الصين والدول الأوروبية عبر كازاخستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ويخفض مدة التسليم بين أوروبا وآسيا إلى 15 يوماً، ويحول تركيا إلى "عمود فقري للتجارة" يربطها مباشرة بـ21 دولة.

ويبلغ طول الممر الأوسط 4 آلاف و256 كلم بين طرق برية وسكك حديدية، إضافة إلى 508 كلم عبر البحر.

ولفت أورال أوغلو إلى أن العراق يعمل على إنشاء موانئ جديدة من أجل المشروع، أبرزها ميناء الفاو في الخليج العربي، مبيّنا أن الميناء سيتم إنجازه على 4 مراحل وسيصبح مركزا لوجستيا عالميا عند اكتماله.

وبيّن أن طريق التنمية سيسمح بنقل البضائع القادمة من الخليج إلى أوروبا عبر العراق إلى تركيا بواسطة السكك الحديدية والطرق البرية.

وأوضح الوزير التركي أن المشروع يتضمن في تركيا 2088 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية، منها 615 كيلومترا جديدة، إضافة إلى 1912 كيلومترا من ممرات الطرق البرية، بينها 320 كيلومترا من الطرق السريعة الجديدة.

وأضاف أن المشروع -الذي اتفقت عليه تركيا والعراق وقطر والإمارات- سيعزز تجارة الترانزيت في المنطقة، ويرفع حجم الشحن في الموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية، كما يساهم في تنشيط الاستثمارات في مناطق جنوب شرق الأناضول.

إعلان

والاثنين الماضي بحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ملفات النفط والمياه ومشروع "طريق التنمية"، وسبل تعزيز العلاقات وتنميتها.

وخلال المباحثات تم التأكيد على "أهمية مشروع طريق التنمية الحيوي، ودوره الإستراتيجي في تعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري بين البلدين والمنطقة".