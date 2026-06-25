جوليا كليبر للجزيرة نت: أنغولا تبحث في "جوهرتها الخفية" عن بدائل لقطاع النفط

لواندا – بينما تبحث الدول المعتمدة على الموارد الطبيعية عن مصادر نمو أكثر استدامة، تراهن أنغولا على السياحة بوصفها أحد القطاعات القادرة على تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويأتي هذا التوجه ضمن مساعٍ حكومية لتحويل المقومات الطبيعية والثقافية غير المستغلة إلى أصول اقتصادية تدر عوائد طويلة الأجل.

وفي حوار مع "الجزيرة نت"، تستعرض جوليا كليبر، الرئيسة التنفيذية لـ "مجموعة كليبر" الدولية، ملامح هذه الإستراتيجية، والتحديات التي تواجه بناء صناعة سياحية من نقطة انطلاق محدودة، وفرص أنغولا في ترسيخ موقعها على خريطة السياحة والاستثمار في أفريقيا.

فإلى نص المقابلة:

بداية، ما طبيعة الدور الذي تضطلع به مجموعتكم في صياغة الإستراتيجيات السياحية، ولا سيما في الأسواق الناشئة والقارة الأفريقية؟

نحن شركة دولية متخصصة في هندسة القطاع السياحي وتطويره، ونركز على بناء الهويات السياحية للدول، وتطوير أدوات الإعلام والتسويق، وتعزيز علاقات المستثمرين، وبناء الكفاءات المحلية. وينصب اهتمامنا على الدول النامية والمجموعات الفندقية الكبرى، بهدف تطوير منظومة سياحية متكاملة.

أما في أفريقيا، فلدينا خبرة تمتد لأكثر من 20 عاما؛ إذ ساهمنا في تطوير الهوية السياحية لدول مثل جنوب أفريقيا وناميبيا وأوغندا وزامبيا. كما أطلقنا مبادرة خاصة باسم "صوت أفريقيا" (Voice for Africa) بهدف إعادة صياغة الصورة الذهنية للقارة، وتقديمها للعالم بصورة إيجابية تُبرز مقدراتها الحقيقية.

صناعة الهوية

انطلاقا من هذه الخبرة الطويلة، كيف بدأت ملامح التعاون مع الحكومة الأنغولية؟ وكيف جرى تحديد الميزة التنافسية لبلد يعتمد اقتصاده على النفط؟

بدأت رحلتنا قبل نحو عام ونصف العام، تلبية لدعوة من وزير السياحة الأنغولي مارسيو دي جيسوس لوبيز دانيال لبحث سبل تنشيط هذا القطاع وتطويره، والاستفادة من سجلنا في بناء الهويات الوطنية للدول. وكانت الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي البحث عن "الميزة التنافسية الفريدة" لأنغولا، بما يحدد بصمتها الخاصة.

إعلان

من هنا وُلدت العلامة السياحية الوطنية "زوروا أنغولا: إيقاع الحياة" (Visit Angola: The Rhythm of Life)، وهو شعار يترجم العمق الثقافي والإنساني للبلاد. وتلا ذلك إطلاق حملات تسويقية وإعلامية مكثفة في الأسواق الدولية، إلى جانب تنظيم رحلات تعريفية لوفود صحفية، ووكلاء شركات سياحية دولية لاستكشاف المقومات على الأرض.

ولم يقتصر العمل على الترويج الخارجي، بل شمل بناء القدرات محليا عبر ورش عمل لتدريب الكوادر الوطنية. كما نجحنا في تطوير مكتب المؤتمرات والمعارض في أنغولا، وأطلقنا هويته الجديدة الشهر الماضي في لواندا تحت شعار "أنغولا: ملتقى أعمال أفريقيا"، بما يعزز سياحة الأعمال والمؤتمرات.

من الواضح أنكم واجهتم تحديا كبيرا في التأسيس لقطاع سياحي شبه غائب. كيف يمكن بناء صناعة سياحية من نقطة الصفر؟

نعم، كان ذلك تحديا حقيقيا إذ بدأنا من الصفر تقريبا. وضعنا خطة إستراتيجية تمتد لـ 10 سنوات لترجمة الرؤية الحكومية إلى خطوات عملية، وجذب السياح والمستثمرين في آن واحد.

ويكمن التحدي الأكبر في الأسواق التي لم تكن منفتحة سياحيا من قبل في الموازنة الدقيقة بين مساري "الطلب" و"العرض"؛ فالمستثمر الأجنبي لن يضخ أمواله في الفنادق والبنية التحتية، من طرق وموانئ، دون ضمان وجود تدفق سياحي، والسائح لن يأتي بدون خدمات وفنادق جاهزة. لذلك تعاملنا مع هذين المسارين بالتوازي، وبخطى متزامنة ومدروسة.

عوائد التنمية

تنظر دول كثيرة إلى السياحة بوصفها نشاطا ترفيهيا، لكنها في جوهرها منظومة اقتصادية متشابكة. كيف يسهم هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة في أنغولا مقارنة بالقطاعات الريعية كالنفط؟

السياحة محرك قادر على إحداث تحول هيكلي في الدولة، وفتح نسيجها الاقتصادي والاجتماعي أمام العالم. والفارق الجوهري بينها وبين القطاعات الاستخراجية، كالنفط والغاز والموارد الطبيعية، أن عوائد هذه القطاعات غالبا ما تكون مركزة أو تتجه إلى الخارج، بينما تضخ السياحة الأموال مباشرة في شرايين المجتمع المحلي، وتخلق فرص عمل ميدانية كثيرة.

وتتمتع أنغولا بكتلة ديمغرافية شابة كبيرة، إذ يمثل قطاع السياحة فرصة مهمة لاستيعاب الشباب والنساء على حد سواء. كما تسهم العوائد السياحية مباشرة في دعم الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل، وفي تدوير رأس المال محليا؛ فعندما يرتاد السائح مقهى أو يشتري منتجا محليا، تعود الفائدة على المواطن البسيط، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية ومستدامة عن الدولة.

مزايا تنافسية

ما الذي يجعل أنغولا وجهة جاذبة ومميزة مقارنة بجاراتها في النطاق الإقليمي لأفريقيا الجنوبية؟

تكمن الميزة الأساسية في توافر إرادة سياسية واضحة ورؤية محددة لدى وزارة السياحة والحكومة، وهو أمر قد لا يتوافر في دول أخرى لا تنظر إلى السياحة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الدولة. وهناك التزام حقيقي ورصد للموارد اللازمة لإنجاح هذا التوجه.

إعلان

من الناحيتين الجغرافية والأمنية، تُعد أنغولا بلدا آمنا ومنفتحا، ويمتلك شبكة ربط جيدة. ولم تكن المشكلة في صورة ذهنية سلبية عن البلاد في الخارج، بل في غياب هذه الصورة تقريبا، وهو ما يمنحنا مساحة مرنة لتشكيلها. كما تمنح جغرافية أنغولا الشاسعة تنوعا لافتا؛ من الشواطئ الساحرة والشمس، إلى المحميات الطبيعية ورحلات السفاري، وصولا إلى صخب الحياة المدنية.

وتبقى الثقافة الغنية والروح المضيافة للسكان جوهر شعارنا "إيقاع الحياة".

في ظل المنافسة الشديدة في سوق السياحة العالمية، ما الرسالة التي توجهينها إلى السائح الدولي لاختيار أنغولا دون غيرها؟

أنغولا هي "الجوهرة الخفية" الأبرز في القارة السمراء اليوم؛ فهي تقدم تجربة سياحية بكر وأصيلة لم تمسها مظاهر التصنيع السياحي التجاري المستهلك. كل شيء هنا ما زال قريبا من طبيعته العفوية والنقية.

فالمسافر المعاصر يبحث بشغف عن وجهات حقيقية لم تكتشفها الحشود بعد، وعن تواصل إنساني صادق مع شعوب ترحب بالزائر وتتفاعل معه بعفوية. في أنغولا يجد السائح مأكولات بحرية مميزة، ومزيجا ثقافيا فريدا متأثرا بالثقافة البرتغالية، حيث يمتزج الفن والموسيقى والترحاب الصادق في تجربة تفتح الأبواب والقلوب للزوار. وباختصار، أنغولا تجربة إنسانية وجغرافية لا تُنسى.