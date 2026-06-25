الصين تعتزم رفع حصة تصدير الوقود المكرر في يوليو

نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة بقطاع الطاقة قولها إن الصين ⁠⁠تعتزم رفع ⁠⁠كميات الوقود المكرر المسموح لمصافي التكرير المملوكة للدولة بتصديرها في يوليو/تموز مقارنة بيونيو/حزيران.

وتعد الصين ⁠⁠واحدة من أكبر مُصدري الوقود في آسيا.

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ومن شأن زيادة الحصة المسموح بتصديرها أن تخفف ⁠⁠من حدة نقص الإمدادات بعدما قامت مصافي التكرير بالمنطقة بخفض إنتاجها بسبب نقص إمدادات الخام إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وخفضت بكين صادراتها منذ مارس/آذار ‌‌بعد اندلاع الحرب لضمان توافر إمدادات كافية من الوقود محليا.

وأظهرت بيانات الجمارك أن القيود أبقت الصادرات إلى وجهات خارج هونغ كونغ ومكاو عند مستويات تتراوح بين 400 ألف و500 ألف طن في أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين.

وقالت المصادر الثلاثة ⁠⁠إن بكين حددت، خلال اجتماع ⁠⁠عُقد هذا الأسبوع بين مسؤولين حكوميين ومصافي التكرير الحكومية الصينية، حصة تصدير الوقود في يوليو/تموز عند 800 ألف طن.

ويمثل ⁠⁠هذا زيادة تفوق التقديرات التي كانت تشير إلى تصدير حوالي 600 ⁠⁠ألف طن لهذا الشهر، في حين ذكر اثنان من ⁠⁠المصادر الثلاثة أنه لن تكون هناك قيود على وجهات التصدير.

وحتى مع هذه الزيادة، فإن الكميات المخطط لها في يوليو/تموز ستكون ‌‌أقل ‌‌من 40% من المتوسط الشهري للصادرات خارج هونغ كونغ العام الماضي.