الذهب عند أدنى مستوياته في 7 أشهر بفعل قوة الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى قرب أدنى مستوياتها في أكثر من 7 أشهر، تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي وتنامي رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم رئيسية قد تحدد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3983.20 دولارا للأوقية، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 0.31% إلى 3996.30 دولارات.

وكان المعدن الأصفر قد هبط أمس الأربعاء إلى ما دون مستوى 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، متراجعا بنحو 29% عن ذروته البالغة 5594.82 دولارا التي سجلها في 29 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في شركة "ستون إكس" ، إن "الذهب يشهد حاليا قوة دافعة هبوطية في ظل قوة الدولار".

ويأتي ذلك في وقت عزز فيه ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، والذي تفاقم بفعل تداعيات الحرب مع إيران، إلى جانب تشدد السياسة النقدية الأمريكية، توقعات المستثمرين بمزيد من رفع أسعار الفائدة.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" ، تتوقع الأسواق 3 زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري، مع احتمال يناهز 67% لرفعها في سبتمبر/أيلول المقبل.

المعادن النفيسة الأخرى:

تراجعت الفضة 0.1% إلى 57.37 دولارا للأوقية.

انخفض البلاتين 0.8% إلى 1566.25 دولارا.

ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1171.25 دولارا للأوقية، مع بقائه قريبا من أدنى مستوى له في 9 أشهر.

الدولار عند أعلى مستوياته

وحافظ الدولار على مكاسبه القوية متجها نحو تسجيل أكبر ارتفاع شهري له منذ نحو عام، مدعوما بقوة الاقتصاد الأمريكي وتراجع رهانات خفض الفائدة.

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ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا عند 101.8 نقطة، بينما سجل الدولار أعلى مستوى له في أكثر من 4 عقود أمام الين الياباني عند 161.73 ينا.

كما بلغ الدولار أعلى مستوياته في 7 أشهر مقابل الجنيه الإسترليني، وأعلى مستوى له في 11 شهرا أمام الفرنك السويسري.

وأدت قوة العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، ما زاد الضغوط على المعدن النفيس، كما دفعت لفترة وجيزة سعر بتكوين إلى ما دون 60000 دولار للمرة الأولى منذ عام 2024.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة، وهي مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن اتجاهات السياسة النقدية.

الأسهم اليابانية تنتعش

في المقابل، قفزت الأسهم اليابانية بقيادة شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بعدما أعلنت شركة مايكرون تكنولوجي توقعات قوية للأرباح والإيرادات الفصلية.

وارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 3.72% إلى 71754.53 نقطة، بينما صعد مؤشر توبكس بنسبة 1.34%.

وقالت مايكرون إن العملاء التزموا بشراء رقائق ذاكرة بقيمة 22 مليار دولار، ما دفع سهمها للارتفاع 12% في تعاملات ما بعد الإغلاق، وهو ما انعكس إيجابا على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وصعد سهم شركة إس كيه هاينكس بأكثر من 11%، كما قفز سهم أدفانتست بنسبة 11.8%، وارتفع سهم طوكيو إلكترون بنسبة 7.9%.

في المقابل، تعرض قطاع الطاقة لضغوط مع استمرار تراجع أسعار النفط، إذ انخفض مؤشر شركات التعدين 3.2% وتراجع سهم إنبكس بنسبة 3.53%.