البنوك الصينية تشدد القيود على تداول الذهب بعد انهيار موجة الصعود

بدأت بنوك صينية كبرى تشديد القيود على تداول الذهب والمعادن النفيسة للأفراد، في أحدث خطوة لاحتواء المخاطر بعد انتهاء موجة صعود تاريخية دفعت أسعار المعدن النفيس إلى مستويات قياسية قبل أن تنعكس بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة، بحسب وكالة بلومبرغ.

وأعلن البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر بنك في العالم من حيث الأصول، أنه سيوقف اعتبارا من 24 يوليو/تموز خدمات الوساطة التي تتيح للأفراد تداول المعادن النفيسة في بورصة شنغهاي للذهب.

ودعا البنك العملاء الحاليين إلى بيع مراكزهم أو إغلاقها قبل سريان القرار، أي إنهاء الصفقات الحالية بتحويل كميات الذهب التي اشتروها وما زالوا يحتفظون بها إلى أموال نقدية.

كما طلب بنك "تشاينا غوانغفا" من عملائه إغلاق مراكزهم في المعادن النفيسة قبل نهاية يونيو/حزيران، محذرا من تصفية المراكز المتبقية (إنهاء الصفقات المفتوحة) إجباريا مع نهاية الشهر.

وأوضح البنك أن القرار لا يشمل منتجات الادخار المرتبطة بالذهب أو الصناديق المتداولة التي تستثمر في المعادن النفيسة.

وذكرت بلومبرغ أن هذه الإجراءات تمثل إحدى آخر حلقات التشديد التي تنفذها البنوك الصينية للحد من تداول المستثمرين الأفراد في الذهب، بعدما كانت عدة مصارف، من بينها البنك الصناعي والتجاري الصيني، قد أوقفت منذ عام 2022 فتح مراكز جديدة للأفراد على العقود الرئيسية في بورصة شنغهاي للذهب، مع الإبقاء على إمكانية إغلاق المراكز القائمة.

تراجع الأسعار يعزز الحذر

وتأتي هذه الخطوات بعد انعكاس الاتجاه الصاعد الذي هيمن على سوق الذهب خلال العامين الماضيين، إذ هبط السعر الفوري هذا الأسبوع دون مستوى 4 آلاف دولار للأوقية، مواصلا ابتعاده عن مستواه القياسي البالغ نحو 5600 دولار الذي سجله في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشارت بلومبرغ إلى أن موجة الصعود التي تضاعفت خلالها أسعار الذهب خلال العامين السابقين فقدت زخمها بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، التي عززت المخاوف التضخمية ورسخت توقعات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، وهو ما قلص جاذبية الذهب مقارنة بالأصول المدرة للعائد.

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وقالت الباحثة في أكاديمية غوانغدونغ الجنوبية لسوق الذهب، سونغ جيانغتشن، إن القرار لن يحدث تأثيرا كبيرا في السوق، لأن البنوك كانت قد منعت بالفعل المستثمرين الأفراد من فتح مراكز جديدة منذ سنوات، واقتصر نشاطهم على تصفية المراكز القائمة.

إدارة للمخاطر لا حظر كامل

وبررت البنوك الصينية قراراتها باعتبارات إدارة المخاطر، سواء بالنسبة لعقود التسليم الفوري أو المؤجل، في ظل التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار المعادن النفيسة خلال الفترة الماضية.

ويأتي ذلك بعد خطوات مماثلة اتخذها في وقت سابق من العام كل من بنك الادخار البريدي الصيني وبنك "بينغ آن"، ضمن سياسة أوسع لتشديد الضوابط على استثمارات الأفراد في المعادن النفيسة.

ورغم هذه القيود، لا يزال بإمكان المستثمرين الأفراد التداول في الذهب عبر شركات الوساطة من خلال بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، كما يمكنهم الاستثمار في برامج الادخار التراكمي للذهب التي تتيحها البنوك التجارية، والتي تقوم على شراء المعدن تدريجيا على المدى الطويل.

وتعكس هذه الإجراءات توجها متزايدا لدى السلطات والمؤسسات المالية الصينية نحو الحد من المضاربات قصيرة الأجل في سوق الذهب، مع توجيه المستثمرين الأفراد إلى أدوات استثمارية أقل تقلبا وأكثر ملاءمة للاستثمار طويل الأجل، وفقا لما أوردته بلومبرغ.