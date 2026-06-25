الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقه التجاري مع أمريكا قبل مهلة ترمب

أقر الاتحاد الأوروبي بصورة نهائية الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، منهيا نحو عام من مفاوضات التصديق المتعثرة، في خطوة تهدف إلى تجنب اندلاع حرب تجارية عبر الأطلسي وإضفاء قدر من الاستقرار على العلاقات الاقتصادية، رغم استمرار الخلافات بين الجانبين حول الرسوم الجمركية والتكنولوجيا، بحسب بلومبرغ.

ووافق وزراء الدول الأعضاء، الخميس، على الاتفاق الذي يقضي بإلغاء الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية وبعض المنتجات الزراعية، مقابل تثبيت سقف الرسوم الأمريكية على الصادرات الأوروبية عند 15%.

ويأتي إقرار الاتفاق قبل أيام من مهلة الرابع من يوليو/تموز التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعدما هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي إذا لم يمض قدما في التصديق على الاتفاق.

ورأت بلومبرغ أن دخول الاتفاق حيز التنفيذ قد يوفر متنفسا مؤقتا للعلاقات التجارية عبر الأطلسي، لكنه لا ينهي التوترات الاقتصادية القائمة، في ظل استمرار الخلافات بشأن الرسوم الأمريكية على منتجات الصلب والألمنيوم، والتنظيمات الأوروبية الخاصة بقطاع التكنولوجيا.

مفاوضات شاقة

واجه الاتفاق مسارا معقدا منذ التوصل إليه مبدئيا بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الصيف الماضي، إذ تعثر التصديق عليه أكثر من مرة داخل المؤسسات الأوروبية.

وأوقف البرلمان الأوروبي إجراءات المصادقة مرتين؛ الأولى بعد تهديدات ترمب بالسيطرة على غرينلاند، والثانية عقب صدور حكم قضائي أمريكي أبطل نظام الرسوم الجمركية العالمي الذي أقرته الإدارة الأمريكية، وفقا لبلومبرغ.

وفي المقابل، بدأت واشنطن تنفيذ أجزاء من الاتفاق قبل اكتمال التصديق الأوروبي، وهو ما أثار استياء ترمب ودفعه إلى زيادة الضغوط على بروكسل للإسراع في استكمال الإجراءات.

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ولإزالة تحفظات عدد من الدول الأعضاء، أدخل البرلمان الأوروبي تعديلات على الاتفاق تضمنت تحديد موعد لانتهائه بنهاية عام 2029، إلى جانب منح الاتحاد حق تعليق العمل به إذا أخلت الولايات المتحدة بالتزاماتها.

خلافات مؤجلة

ورغم إقرار الاتفاق، لا تزال ملفات رئيسية عالقة بين الطرفين، إذ سبق لترمب أن هدد هذا الشهر بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على النبيذ والشمبانيا الفرنسيين احتجاجا على الضرائب الرقمية التي تفرضها باريس.

كما يواصل الجانبان خلافاتهما بشأن الرسوم الأمريكية على المنتجات المرتبطة بالصلب والألمنيوم، إضافة إلى قواعد الاتحاد الأوروبي المنظمة لعمل شركات التكنولوجيا الكبرى.

ويواجه الاتفاق اختبارا جديدا خلال الأسابيع المقبلة، مع سعي الطرفين إلى التوصل لاتفاق بشأن دعم صناعة الطائرات قبل انتهاء هدنة تستمر خمس سنوات علقت رسوما انتقامية متبادلة بقيمة 11.5 مليار دولار في 11 يوليو/تموز.

وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية، بحسب بلومبرغ، استمرار المحادثات مع الإدارة الأمريكية لتمديد تعليق الإجراءات التجارية المضادة بين الجانبين، في محاولة للحيلولة دون عودة النزاع التجاري بين أكبر شريكين اقتصاديين في العالم.