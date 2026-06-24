يعد مكسبا للبيت الأبيض.. وقود الديزل يهبط دون 5 دولارات

تراجع متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة إلى أقل من 5 دولارات للغالون للمرة الأولى منذ منتصف مارس/آذار الماضي، في مؤشر على انحسار جانب من الضغوط التضخمية المرتبطة بأحد أهم أنواع الوقود في سلاسل النقل والإمداد بعد انفراجة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية والترخيص ببيع النفط الإيراني 60 يوما.

وبلغ متوسط سعر التجزئة الوطني للديزل 4.98 دولارات للغالون يوم الأربعاء، نزولا من ذروة بلغت 5.69 دولارات في أبريل/نيسان الماضي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من 3.76 دولارات للغالون المسجلة عشية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقفزت أسعار الديزل في بداية الحرب، إذ يُعد مضيق هرمز ممرا محوريا لشحن الوقود المنتج في مصافي منطقة الخليج، ويمر من المضيق نحو خمس النفط والغاز عالميا.

وتؤثر أسعار الديزل مباشرة في تكاليف الشحن والنقل والزراعة والبناء والتدفئة وتوليد الكهرباء، إذ تفيد إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن الشاحنات والقطارات العاملة بالديزل تنقل معظم السلع التي يستهلكها الناس، كما يُستخدم الديزل في المعدات الزراعية والإنشائية والمولدات.

وقود حيوي

نقلت بلومبرغ عن رئيس الأبحاث في منصة "سبارتا" للمعلومات والتحليلات، نيل كروسبي قوله إن الهبوط الحالي يمثل "مكسبا للبيت الأبيض من زاوية ضيقة، أي مقارنة الأسعار الآن بذروتها في الربع الثاني"، لكنه أضاف أن الطريق لا يزال طويلا قبل العودة إلى مستويات ما قبل الحرب.

وساعد تراجع أسعار الخام من مستوياتها المرتفعة خلال الحرب في دفع أسعار الديزل إلى الهبوط، بعد زيادة حركة الناقلات عبر هرمز، وتخفيف مؤقت لبعض القيود على النفط الإيراني، وحدوث تقدم في محادثات السلام الأمريكية الإيرانية.

واستخدم البيت الأبيض عدة إجراءات لاحتواء تكاليف الطاقة، من بينها تعليق مؤقت لقانون جونز الذي يقيّد الشحن بين الموانئ الأمريكية بسفن أمريكية الصنع والملكية والطاقم، إضافة إلى السحب من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي.

مخزونات محدودة

ورغم التراجع، لا يزال سوق الديزل ضيقا، إذ أشارت بلومبرغ إلى هبوط المخزونات المحلية إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ عقود.

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وكانت إدارة معلومات الطاقة قد حذرت من أن انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، يزيد خطر ارتفاع الأسعار وتقلبها عند حدوث اضطرابات في الإمدادات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في توقعاتها السابقة إن أسعار الديزل الأمريكية بقيت مرتفعة خصوصا بسبب شح الإمدادات العالمية وبقاء المخزونات الأمريكية دون متوسط السنوات الخمس، متوقعة أن يبلغ متوسط سعر الديزل 4.80 دولارات للغالون في عام 2026.