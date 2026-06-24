من القلق إلى التعافي.. كيف استعادت الكويت إيقاعها اليومي بعد الحرب؟

في أسواق المباركية، تصاعدت رائحة الشواء من المطاعم الشعبية، فيما جلست بعض الأسر الكويتية حول موائد العشاء رغم حرارة الصيف القاسية، وعلى بعد أمتار، كانت عربات محملة بحقائب السفر تتجه نحو مواقف السيارات، في مشهد يعكس عودة الإقبال على الإجازات الصيفية بعد أشهر من الترقب.

وفي مطار الكويت الدولي عادت الحركة إلى نحو 190 رحلةً يومياً، بعد فترة تأثر فيها السفر نتيجة الظروف الإقليمية، أما في البحر، فعادت قوارب صيد الهواة والنزهة البحرية تشق المياه بعد أشهر من القيود الأمنية والإجراءات الاحترازية.

فالكويت لم تتوقف خلال الحرب لكنها اليوم تتنفس بشكل مختلف.

الأسواق تستعيد حركتها

خلال جولة في سوق المباركية، رصدت "الجزيرة نت" عودة مشاهد غابت أو تراجعت خلال الـ100 يوم الماضية، أبرزها تنامي الإقبال على شراء حقائب السفر ومستلزماتها مع بدء موسم الإجازات الصيفية.

ويقول أحد خياطي الحقائب الجلدية للجزيرة نت إن الطلب على شراء حقائب السفر تحسن خلال الأيام الأخيرة، وتوقع زيادة الإقبال مع انتهاء العام الدراسي الحالي، وبدء سفر الأسر الكويتية والوافدة لقضاء العطلات خارج البلاد.

في المقابل، يرى بعض تجار العطور والمنتجات الغذائية في السوق أن حركة البيع والشراء لا تزال دون ذروتها المعتادة، في ظل استمرار اختبارات الثانوية العامة وانتظار كثير من الأسر انتهاء التزاماتها الدراسية قبل اتخاذ قرار السفر.

وفي حديثه عن استيراد السلع الغذائية أشار مجبل الشتلي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية إلى أن استيراد البضائع ما يزال عن طريق البر عبر السعودية برغم توقيع اتفاقية إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال للجزيرة نت إن حركة الاستيراد براً تؤثر في أسعار البضائع، في وقت لم تعد الموانئ بعد لتوريد السلع الغذائية كما كانت قبل الحرب.

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بدوره عبر أمين صندوق جمعية مشرف التعاونية عبد المحسن الموسى عن أمله بأن تحدث انفراجة قريبة بعد توقيع الاتفاقية بين إيران وأمريكا.

وأشار في حديث للجزيرة نت إلى وجود بعض التأخير في وصول البضائع وارتفاع رسوم النقل والتأمين للسلع التي تصل عن طريق البر، مؤكداً أن استيراد البضائع والسلع عن طريق البحر سيخفض الأسعار.

النفط في قلب المشهد

رغم أن الاتفاق حمل أبعاداً سياسية وأمنية، فإن انعكاساته الاقتصادية تبدو أكثر أهمية بالنسبة للكويت بوصفها دولة تعتمد بصورة رئيسية على صادرات النفط.

ويقول الخبير النفطي الدكتور طلال البذالي للجزيرة نت إن الاتفاقية ستنعكس إيجاباً على دول المنطقة كافة، لأنها ستعيد انسيابية حركة ناقلات النفط والشحن التجاري بعد أشهر من التوتر والاختناقات التي أثرت على الأسواق وسلاسل الإمداد.

ويضيف أن التزام الولايات المتحدة وإيران ببنود الاتفاق من شأنه تعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، متوقعاً أن تتراجع أسعار النفط إلى مستويات تتراوح بين 60 و65 دولاراً للبرميل خلال الأشهر المقبلة، في حال استمرار الهدوء في المنطقة.

ويشير البذالي إلى أن الكويت عادت إلى مستويات إنتاجها الطبيعية في إطار التزاماتها مع منظمة أوبك، مؤكداً أن استقرار الملاحة في الخليج ينعكس مباشرة على حركة الصادرات النفطية والاقتصاد الإقليمي.

ويرى أن الأزمة الأخيرة كشفت أهمية التفكير في بدائل ومسارات إضافية للشحن النفطي، ليس للكويت وحدها بل لدول المنطقة كافة، بما يعزز أمن الإمدادات ويحد من تأثير أي اضطرابات مستقبلية على أسواق الطاقة.

عودة خطط السفر

وفي قطاع السفر، بدأت شركات السياحة ومكاتب الحجز تلمس زيادة تدريجية في الطلب على الرحلات الصيفية، خاصة نحو الوجهات الخليجية والعربية إضافة إلى وجهات عالمية أخرى.

وأكد المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بالتكليف المهندس دعيج العتيبي، أن مطار الكويت الدولي نجح في تجاوز التداعيات التي خلفها "الاعتداء الإيراني الآثم"، وعاد تدريجياً إلى مستويات تشغيل متقدمة.

وأوضح في تصريحات إعلامية أن الحركة الجوية تشهد تحسناً ملحوظاً، حيث بلغ عدد الرحلات القادمة والمغادرة نحو 190 رحلةً يومياً، مع السماح لعدد كبير من شركات الطيران باستئناف وتشغيل رحلاتها.

ويقول المواطن الكويتي حسين الفيلكاوي للجزيرة نت إن كثيرا من الأسر باتت تفضل السفر البري إلى دول الخليج خلال الفترة الحالية، سواء بسبب القرب الجغرافي أو الرغبة في تجنب التكاليف المرتفعة للرحلات الجوية الطويلة.

ويشير إلى أن حالة الاستقرار النسبي شجع العديد من العائلات على إعادة ترتيب خطط الإجازة الصيفية بعد فترة من التردد والترقب.

ومع ارتفاع أعداد المسافرين، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تخصيص 8 عيادات لسلامة المسافرين في مختلف المناطق الصحية، بهدف تعزيز التوعية الصحية وتقديم الإرشادات الوقائية قبل السفر.

البحر يعود إلى نشاطه

لم تقتصر مؤشرات عودة الحياة الطبيعية على الأسواق والسفر فقط، بل امتدت إلى الأنشطة البحرية أيضاً.

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فقد سمحت وزارة الداخلية الكويتية لقوارب صيد الهواة والنزهة البحرية بالإبحار على مدار الساعة دون ساعات منع، في خطوة تعكس عودة الحركة إلى البحر بعد فترة فرضت فيها الظروف الإقليمية إجراءات احترازية إضافية.

"نحمد الله" على العودة إلى البحر في موسم الإجازة الصيفية بعد توقف بسبب الظروف الأمنية، هكذا قال الشاب الكويتي عبد الوهاب المزيعل عند حديثه عن قرار عودة صيد الهواة والنزهة البحرية دون قيود.

وقال للجزيرة نت إن هذا القرار بقدر إيجابيته لمحبي الصيد من الشباب إلا أنه يؤكد أن الكويت ديرة أمن وأمان بفضل رجالها وبفضل الصفوف الأمامية من حماة الوطن الذين نشكرهم على ما قدموه خلال تلك الفترة وما يقدمونه لوطننا.

مزاج أكثر هدوءاً

وبين حقائب السفر في المباركية، والرحلات التي عادت إلى مطار الكويت، وقوارب الصيد التي استعادت البحر، تبدو مؤشرات الهدوء أكثر حضوراً من مشاهد القلق التي طبعت الأشهر الماضية.

وبينما يترقب الكويتيون انعكاس الاستقرار على الأسعار وحركة التجارة، فإن كثيرين يرون أن المكسب الأول تحقق بالفعل بعودة الحياة اليومية إلى مسارها الطبيعي دون توتر أو قلق.