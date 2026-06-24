الدولار عند أعلى مستوى في 13 شهرا

واصل الدولار تحقيق مكاسب اليوم الأربعاء وبلغ أعلى مستوى في 13 ⁠شهرا مقابل مجموعة من ⁠العملات الرئيسية، وسط سعي المستثمرين إلى الاحتماء من مخاطر موجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا والاستعداد لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة.

واستمرت تقلبات سوق ⁠الأسهم عقب موجة بيع واسعة في قطاعي التكنولوجيا وأشباه الموصلات، مما عزز الطلب على الدولار والسندات باعتبارهما ملاذين آمنين.

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الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين مع ارتفاع الدولار list 2 of 2 خسائر لأسهم أمريكية وأوروبية وسط موجة بيع لشركات التكنولوجيا end of list

وفي الوقت نفسه، استمرت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في التزايد، إذ تبنى ⁠مسؤولو مجلس الاحتياطي بشكل متزايد نبرة تميل إلى التشديد النقدي في ظل استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي.

وأدت الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن بعض الجوانب الرئيسية لاتفاقهما الإطاري أيضا إلى زيادة الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات الرئيسية- إلى 101.69 نقطة، ‌مسجلا أقوى مستوى منذ مايو/أيار 2025. وزاد المؤشر 0.2 % خلال اليوم.

وقال رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني، راي أتريل "لا يزال الدولار الأمريكي الملاذ الآمن المفضل"، وأضاف "من الواضح أن الزخم في صالحه في الوقت الحالي".

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، ترى الأسواق أن هناك احتمالا بنسبة 36 % لرفع الفائدة الأمريكية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يوليو/تموز المقبل، مقابل 9% قبل أسبوع.

وزاد احتمال رفع سعر الفائدة في ⁠سبتمبر/أيلول إلى أكثر من 70% من 29%.

وانخفض اليورو ⁠0.3 % إلى أدنى مستوى في أكثر من عام عند 1.134 دولار، مع ارتفاع العملة الأمريكية.

نزل الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.319 دولار، وقال آلان تيلور، وهو أحد صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إن "الإبقاء لفترة أطول" على أسعار ⁠الفائدة دون تغيير هو الاستجابة الصحيحة لضغوط التضخم.

تراجع الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر 0.3 % إلى 0.689 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى منذ أوائل ⁠أبريل/نيسان، مع تسبب بيانات التضخم المتباينة في ضبابية التوقعات ⁠بشأن رفع الفائدة.

جرى تداول العملة اليابانية عند 161.69 ينا مقابل الدولار، محاولة استعادة بعض مكاسبها في ظل استمرار قوة العملة الأمريكية. وإذا تجاوز مستوى 161.96، فسيسجل الين أدنى مستوى منذ عام 1986.

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ولم تسهم أحدث التحذيرات الشفهية الصادرة عن المسؤولين اليابانيين هذا ‌الأسبوع إلا بقدر محدود في تخفيف الضغوط المستمرة على العملة، وتضع الحكومة خططا لتحسين إدارة احتياطياتها من النقد الأجنبي البالغة 1.3 تريليون دولار للتدخل في سوق الصرف.

وأظهر ملخص صدر اليوم الأربعاء ‌لآراء ‌أعضاء مجلس بنك اليابان خلال اجتماع يونيو/حزيران حول السياسة النقدية أن بعضهم دعا إلى رفع أسعار الفائدة مجددا، لتقريب سعر الفائدة الرئيسي من مستويات تعتبر محايدة للاقتصاد.