بلومبرغ: أصول إسرائيل الأسوأ أداء عالميا في يونيو

تحولت الأصول الإسرائيلية في يونيو/حزيران الجاري إلى أسوأ أداء عالمي، بعد موجة صعود طويلة غذتها رهانات المستثمرين على أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والجبهات المرتبطة بها ستنتهي بتحسن دائم في الوضع الأمني للاقتصاد الإسرائيلي، لكن تقدم محادثات أمريكا وإيران قلب هذه القراءة رأسا على عقب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.

وتراجع مؤشر تل أبيب 35 بأكثر من 12% مقوما بالدولار هذا الشهر، مسجلا أكبر خسارة بين مؤشرات الأسهم الوطنية، في حين هبط الشيكل بنحو 5% أمام الدولار منذ بداية يونيو/حزيران، ليصبح أيضا بين أسوأ العملات أداء عالميا خلال الفترة نفسها.

وتظهر بيانات بورصة تل أبيب أن مؤشر تل أبيب 35 تراجع بنسبة 6.91% منذ بداية الشهر بالعملة المحلية حتى 22 يونيو/حزيران، بينما تضاعف الأثر على المستثمر الأجنبي عند احتساب خسائر الشيكل أمام الدولار.

تأتي الخسائر بعد مكاسب كبيرة امتدت من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 حتى بداية الشهر الجاري، إذ تضاعفت سوق الأسهم الإسرائيلية عدة مرات، مدفوعة بتوقعات أن تخرج إسرائيل من الحرب بوضع أمني أقوى واقتصاد تكنولوجي أكثر جاذبية.

رهان الحرب

كان المستثمرون ينظرون إلى الحرب الطويلة باعتبارها مرحلة مكلفة لكنها قد تنتهي بإضعاف خصوم إسرائيل المباشرين، من غزة إلى لبنان وإيران، بما يرفع فرص النمو في اقتصاد تبلغ قيمته نحو 640 مليار دولار، لكن التحول الدبلوماسي بين واشنطن وطهران حسب بلومبرغ فتح الباب أمام الاعتقاد في أن إسرائيل بدأت تخسر مكاسبها سياسيا بفعل المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

وقالت وحدة الأبحاث في بنك هبوعليم الإسرائيلي، في مذكرة نقلتها بلومبرغ، إن الاتفاق الناشئ بين أمريكا وإيران يُنظر إليه محليا باعتباره لا يحسن وضع إسرائيل الأمني طويل الأجل، بل إنه أقل من التوقعات المرتفعة التي تشكلت في بداية الحملة العسكرية ضد إيران.

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ويرتبط هذا القلق بأن إسرائيل ليست طرفا مباشرا في محادثات أمريكا وإيران، رغم أنها شاركت في إطلاق الحرب على إيران أواخر فبراير/شباط، ما ترك المستثمرين أمام اتفاق يتبلور من دون تل أبيب، لكنه يمس ساحات تعتبرها إسرائيل جزءا من أمنها المباشر، خصوصا لبنان، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

لبنان أولا

حسب موقع أكسيوس، تمثل الساحة اللبنانية العقدة الأبرز في محادثات واشنطن وطهران، إذ تتمسك إيران بإنهاء العمليات الإسرائيلية هناك، بينما تصر إسرائيل على الاحتفاظ بما تسميه "مناطق أمنية" في جنوب لبنان لمواجهة حزب الله.

ونقلت أكسيوس عن مصدرين إسرائيليين أن الحكومة الإسرائيلية تخشى أن تؤدي التفاهمات الجديدة بين أمريكا وإيران إلى إضفاء شرعية على نفوذ طهران في لبنان وتآكل حرية العمل العسكري الإسرائيلي هناك، بعدما أصبحت آلية منع الاشتباك المقترحة تشمل واشنطن وطهران ولبنان والوسطاء، من دون مشاركة مباشرة لإسرائيل.

وحسب الصحيفة، يرى مسؤولون إسرائيليون أن الصيغة الجديدة قد تقوض تفاهمات سابقة من عام 2024 سمحت لإسرائيل بالتحرك ضد تهديدات حزب الله، في حين تركز الآلية الجديدة على منع التصعيد لا على تفكيك البنية العسكرية للحزب في جنوب لبنان، وفق أكسيوس.

غضب إسرائيلي

أثار الاتفاق الأميركي الإيراني الناشئ سجالا واسعا داخل إسرائيل، إذ قالت صحيفة إسرائيل هيوم إن المؤسسة السياسية الإسرائيلية "استيقظت" على اتفاق يتشكل بعيدا عنها، ونقلت عن الوزير إيتمار بن غفير قوله إن إسرائيل ليست ملزمة باتفاق ترمب، بينما قال زعيم المعارضة يائير غولان إن الردع الذي تحقق بدماء الجنود بدأ يتبدد.

ونقلت الصحيفة عن رئيس حزب "ياشار" غادي آيزنكوت قوله إن الفجوة بين وعود "النصر الكامل" وما يحدث الآن لا يمكن أن تكون أوسع، في انتقاد مباشر للحكومة الإسرائيلية وطريقة إدارتها للحرب ومسار الاتفاق.

وتظهر استطلاعات الرأي حجم أزمة الثقة الداخلية، إذ نشر تايمز أوف إسرائيل نتائج استطلاع للقناة 12 قال فيه 71% من الإسرائيليين إنهم لا يثقون بأن ترمب سيراعي مصالح إسرائيل في الاتفاق مع إيران، بينما رأى 52% أن أداء نتنياهو أضر بالمصالح الإسرائيلية في الاتفاق.

فجوة الأسواق

نقلت بلومبيرغ عن كبير اقتصاديي الأسواق في بنك مزراحي طفحوت الإسرائيلي رونين مناحيم قوله إن الأصول الإسرائيلية ارتفعت بقوة خلال العام الماضي، ولذلك قد تكون التطورات الأخيرة فرصة لجني الأرباح، مضيفا أنه يرى الحركة تكتيكية لا إستراتيجية في الوقت الحالي.

وقال كبير الاقتصاديين في آي بي آي إنفستمنت هاوس رافائيل غوزلان إن ما يحدث "عملية صحية" تضيق الفجوة بين الأسواق والأساسيات الاقتصادية لإسرائيل، إذ بدأت الأسواق تستوعب أن الحرب مع إيران لم تنته بشكل دائم، وأن استمرارها سيضغط على الاقتصاد.

وتراجعت تقييمات الأسهم الإسرائيلية إلى أدنى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني، استنادا إلى نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة، كما خفض محللون تقديرات أرباح شركات مؤشر تل أبيب 35 بنحو 4% خلال الأسابيع الخمسة الماضية، في إشارة إلى أن القلق لم يعد سياسيا فقط بل بدأ ينعكس على توقعات الأرباح.

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وتقول بلومبرغ إن هبوط المؤشر دفعه إلى ما دون متوسطه المتحرك لمئة يوم لأول مرة منذ أبريل/نيسان 2025، وهو مستوى يراقبه المتعاملون باعتباره إشارة فنية إلى ضعف الزخم بعد صعود طويل.

العلاقة بواشنطن

يزيد تدهور العلاقة العلنية بين ترمب ونتنياهو من ضغط الأسواق، إذ نقلت بلومبرغ عن إستراتيجي العملات في إن تاتش كابيتال ماركتس بيوتر ماتيس قوله إن التدهور في العلاقة بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي ربما ساهم في دفع المستثمرين إلى جني أرباحهم من الشيكل.

ونقل أكسيوس عن مصادر إسرائيلية أن نتنياهو أكثر قلقا حاليا من جزء لبنان في التفاهمات الأميركية الإيرانية مقارنة بالعناصر النووية، وأنه استعان بالمقرب منه رون ديرمر لمحاولة التأثير في فريق ترمب بشأن ملف لبنان.