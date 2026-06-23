منافس "ستارلينك" الصيني يطلق جولة تمويل جديدة

أطلقت شركة "سبيس سيل" الصينية، المنافس الصيني لشبكة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك، جولة تمويل جديدة تستهدف تسريع خططها لتوسيع شبكة الأقمار الاصطناعية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وذكرت صحيفة "سيكيوريتيز تايمز" الصينية أن الجولة الجديدة ستمنح المستثمرين الجدد حصة لا تتجاوز 20% من أسهم "سبيس سيل"، على أن يقتصر عدد المستثمرين الجدد على ثلاثة، مع مشاركة المساهمين الحاليين في زيادة رأس المال.

وستُستخدم حصيلة جولة التمويل في بناء كوكبة الأقمار الاصطناعية، وتمويل أنشطة البحث والتطوير، والتوسع في الأسواق الخارجية، إضافة إلى تغطية نفقات التشغيل.

وتحظى "سبيس سيل"، المدعومة من حكومة شنغهاي، باهتمام متزايد باعتبارها أبرز مشروع صيني لمنافسة "ستارلينك" في سوق الإنترنت الفضائي منخفض المدار.

وتسعى الشركة الصينية إلى نشر ما يصل إلى 15 ألف قمر اصطناعي في المدار الأرضي المنخفض بحلول عام 2030، كما نجحت بالفعل في توقيع عقود خارجية في أسواق مثل البرازيل، ضمن خططها للتوسع الدولي.

ويأتي التحرك الصيني في وقت يشهد فيه قطاع الإنترنت الفضائي منافسة متسارعة، مع سعي الدول والشركات الكبرى إلى بناء شبكات أقمار اصطناعية توفر خدمات الإنترنت عالميا، وتدعم تطبيقات الاتصالات والدفاع والاقتصاد الرقمي.

تطورات تقنية

ولا يقتصر طموح "سبيس سيل" على التوسع العددي في الأقمار الاصطناعية، إذ حققت الشركة مؤخرا إنجازا تقنيا بإجراء مكالمات صوتية مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية باستخدام هواتف ذكية تجارية عادية دون الحاجة إلى أي تعديلات على الأجهزة أو البرمجيات.

وقالت الشركة إن التجربة، التي تعد الأولى من نوعها في الصين، أظهرت استقرارا كاملا في الاتصال وجودة صوت مماثلة لشبكات الجيل الخامس الأرضية، ما يعزز فرص دمج خدمات الاتصالات الفضائية مع شبكات الهاتف المحمول التقليدية.

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ويأتي هذا التطور بعد إطلاق الصين في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري القمر الاصطناعي "سبيس سيل دي تي سي 01″، المصمم لاختبار تقنيات الاتصال المباشر بالهواتف المحمولة وشبكات الاتصالات الفضائية-الأرضية المتكاملة، بما يدعم تطبيقات الجيلين الخامس والسادس للاتصالات.

وإلى غاية 5 يونيو/حزيران الحالي، بلغ عدد الأقمار الاصطناعية العاملة ضمن كوكبة "سبيس سيل" نحو 200، وذلك ضمن خطة الشركة لنشر نحو 15 ألف قمر بحلول 2030.

منافسة ستارلينك

وتزامنت جولة التمويل الجديدة مع نجاح شركة "سبيس إكس" المالكة لـ "ستارلينك" في تنفيذ أكبر طرح عام أولي في التاريخ، بعدما جمعت نحو 85.7 مليار دولار من إدراج أسهمها في بورصة نيويورك.

ويرى مراقبون أن تسريع تمويل "سبيس سيل" يعكس رغبة الصين في تقليص الفجوة مع "ستارلينك"، التي تمتلك حاليا أكبر شبكة أقمار اصطناعية للإنترنت في العالم، وتتمتع بحضور واسع في عشرات الدول.