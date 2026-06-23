مصر تسعى لزيادة وارداتها من القمح البولندي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم ⁠الثلاثاء ⁠أن مصر تدرس زيادة واردات القمح من بولندا في إطار الجهود الرامية إلى تنويع ⁠مصادر السلع الأولية الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي.

وذكرت الوزارة في بيان أن وزير التموين ⁠شريف فاروق التقى مع ماوجوجاتا جرومادجكا نائبة وزير الزراعة البولندي في القاهرة لمناقشة التعاون في مجالات حبوب واللحوم والسلع الغذائية الأخرى.

وشملت المحادثات أيضا ‌التعاون في تطوير صناعة صوامع الحبوب في مصر وتوطين التصنيع ونقل التكنولوجيا البولندية "لزيادة السعات التخزينية وتقليل الفاقد ورفع كفاءة عمليات التداول والحفاظ على جودة المحاصيل".

أكبر مستورد للقمح في العالم

وسعت مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، في ⁠السنوات القليلة الماضية إلى تنويع ⁠مصادر الإمداد وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية.

وأشار بيان رسمي بولندي صدر مؤخرا إلى أن قيمة الصادرات الزراعية والغذائية البولندية إلى ⁠مصر بلغت 104 ملايين يورو (118 مليون دولار) في 2025، بزيادة ⁠18 % مقارنة بعام 2024. وتضمنت ⁠هذه الصادرات في الأساس البيض الطازج والكمثرى والجبن، بالإضافة إلى منتجات حيوانية.

وتظهر بيانات الشحن أن ‌واردات مصر من القمح في 2025 كان مصدرها في الأساس روسيا وأوكرانيا اللتين شكلتا ‌معا ‌85 % من إجمالي واردات القمح.

ارتفاع الإنتاج المحلي

وكان ⁠وزير ⁠الزراعة المصري علاء فاروق قال السبت إن واردات ⁠مصر من القمح انخفضت إلى ⁠حوالي 12.5 مليون طن في العام المالي 2025-2026، مقارنة بما يصل إلى 13.2 مليون ‌طن في العام المالي السابق.

وأوضح فاروق أن الإنتاج المحلي للقمح ارتفع بأكثر من 6.5% على ⁠أساس سنوي، ليتجاوز ⁠10 ملايين طن في السنة المالية 2025-2026.

وفي السياق ذاته قال ⁠أحمد ⁠عضام رئيس قطاع شؤون المديريات والتعاونيات والتدريب بوزارة ⁠الزراعة المصرية لرويترز إن الحكومة اشترت نحو ⁠4.7 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين منذ بداية موسم التوريد ‌الحالي في منتصف أبريل/نيسان الماضي وحتى الآن.

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وأضاف عضام أن الكمية التى اشترتها الحكومة من المزارعين المحليين حتى الآن لاستخدامها ⁠في إنتاج الخبز ⁠المدعم توصف بأنها كمية قياسية، وتقدر بحوالي 94% من ⁠الكمية المستهدفة هذا الموسم، والتى تبلغ ⁠حوالي خمسة ⁠ملايين طن.

ويمتد موسم توريد المزارعين للقمح في مصر حتى أغطس/آب من كل عام.