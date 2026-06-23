خسائر لأسهم أمريكية وأوروبية وسط موجة بيع لشركات التكنولوجيا

تراجع مؤشر ناسداك في بورصة نيويورك ومؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنهاية معاملات الثلاثاء وسط مخاوف من ارتفاع تكلفة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي واحتمال رفع سعر الفائدة الأمريكية.

ومنيت أسهم شركات ‌‌تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة بخسائر الثلاثاء، مما أدى إلى انخفاض مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.4%، الأمر الذي يعني خسارة نحو 680 مليار دولار ⁠⁠من القيمة السوقية للشركات المدرجة عليه خلال تداولات الثلاثاء.

وتراجعت القيمة السوقية لشركة سبيس إكس، التي يديرها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لفترة وجيزة إلى ما دون تريليوني دولار لأول مرة منذ طرحها للاكتتاب العام هذا الشهر قبل أن تعاود الارتفاع.

وشهد قطاع التكنولوجيا ⁠⁠خلال الأيام الماضية أول موجة بيع حادة له منذ أسابيع لينخفض مؤشر ناسداك بنحو 5% عن أعلى مستوى إغلاق له في أوائل يونيو/حزيران الماضي.

وانخفضت القيمة السوقية لإنفيديا 2.6% إلى ما دون 5 تريليونات دولار. وكان انخفاض سهمي إنفيديا وتسلا من بين أكبر العوامل التي أثرت سلبا على مؤشر ناسداك وساهمت في تراجعه.

خسائر شركات تصنيع الرقائق

ومنيت شركات تصنيع الرقائق، التي ‌‌كانت من بين أكبر الرابحين من قطاع الذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري، بخسائر فادحة، إذ تراجع مؤشر فيلادلفيا لقطاع أشباه الموصلات 6.3%.

وهبط أيضا سهم ميكرون 9%، وهي من بين أكبر الشركات تحقيقا للأرباح خلال الأشهر القليلة الماضية. وستعلن الشركة نتائج أعمالها بعد إغلاق الأسواق الأربعاء.

وتراجعت اليوم أيضا أسهم شركات تصنيع رقائق الذاكرة، التي حققت أفضل أداء على المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ بداية العام الجاري، إذ نزل سهما سان دسك وويسترن ديجيتال 12% و11% على الترتيب.

وهوت أيضا أسهم شركات تصنيع رقائق الذاكرة بشكل حاد في كوريا ⁠⁠الجنوبية.

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وفي المقابل ارتفع سهم سبيس إكس 1.7% إلى 157 دولارا بعد الساعة 10:40 ⁠⁠صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:40 بتوقيت غرينتش)، بعد أن كان انخفض إلى 147.11 دولارا مسجلا أول انخفاض له دون سعر افتتاح التداول البالغ 150 دولارا.

وتباين أداء شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى. وانخفض سهم ألفابت 0.4% بينما ارتفع سهم أبل 0.8% وسهم مايكروسوفت بأكثر من 2%.

وأشارت لورين هيسلوب، مديرة الاستثمار في "ماتيولي ⁠⁠وودز" لرويترز، إلى أن من بين أسباب عمليات البيع المكثفة التعامل مع ظروف ⁠⁠اقتصادية تتسم بارتفاع تكاليف الاقتراض أو تقلبها السريع، وكذلك المخاوف المتعلقة بحجم رأس المال المطلوب لتمويل المرحلة التالية من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وأدى الطرح العام الأولي القياسي لأسهم سبيس إكس إلى موجة تداول مكثفة خلال الأسبوع الأول لإدراج الشركة لكن السهم هوى خلال جلسات التداول الماضية، مما أدى إلى ‌‌تراجع قيمة الشركة السوقية بأكثر من 600 مليار دولار منذ الأربعاء الماضي.

هبوط أسهم أوروبا

وفي أوروبا أغلق المؤشر ‌‌ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض الثلاثاء وسط تأثير توقعات رفع مجلس ⁠⁠الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي ⁠⁠الأمريكي) أسعار الفائدة قريبا ومخاوف إزاء تأثير زيادة إنفاق الشركات على الذكاء الاصطناعي سلبا على معنويات المستثمرين.

وأغلق المؤشر الأوروبي منخفضا 0.7% ⁠⁠بعد أن بدد بعض مكاسبه السابقة. وكان المؤشر سجل أدنى مستوياته منذ 12 يونيو/حزيران مع تداول معظم القطاعات على انخفاض.

وتراجعت الأسهم في آسيا في وقت ⁠⁠سابق اليوم، وهبط سعر النفط الخام بنحو 1%، وتراجع سعر الذهب بأكثر من 2%.

وتصدر قطاع التكنولوجيا خسائر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بانخفاضه 3.7%، مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ فبراير/شباط ‌‌في ظل إعادة تقييم المستثمرين على مستوى العالم الشركات التي ارتفعت أسهمها في وقت سابق من هذا الربع مدفوعة بالحماس تجاه الذكاء الاصطناعي.

وانخفضت أسهم شركتي تصنيع الرقائق (إنفينيون) 6.3% و(إس.تي مايكروإلكترونيكس) 8.5%، في حين تراجعت أسهم شركتي تصنيع معدات أشباه الموصلات (إيه.إس.إم.إل) 5.7% و(أيكسترون) 8.3%.

ومن المرجح في ⁠⁠ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض أن تتعرض الشركات التي تعتمد على ⁠⁠الإنفاق المدعوم بالديون لضغوط مالية، وهو ما يثير مخاوف المستثمرين.

وبالتوازي مع ذلك، زاد المستثمرون من توقعاتهم إزاء تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وتشير بيانات ⁠⁠من مجموعة بورصات لندن إلى أن المستثمرين يراهنون الآن على رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، ويتوقعون بنسبة تزيد ⁠⁠على 50% إجراء زيادة مماثلة أخرى بحلول نهاية عام 2026.

وتواصل الأسواق الرهان على أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع تكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس أخرى في وقت لاحق هذا العام على الرغم من تقليل رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الاثنين من ‌‌أهمية المخاوف حول التضخم.