جني الأرباح يهبط بمؤشر نيكي الياباني لأدنى مستوى في أسبوع

تراجع المؤشر نيكي الياباني، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له في أسبوع، متخليا عن حاجز 70 ألف نقطة للمرة الأولى منذ الأربعاء الماضي، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح عقب موجة ارتفاعات قياسية قادتها أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

وهبط مؤشر نيكي بنسبة 3.6% ليغلق عند 69788.38 نقطة، بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 2.6% إلى 3990.38 نقطة.

جاء هذا التراجع بعد صعود قوي دفع المؤشر الياباني إلى تجاوز مستوى 72 ألف نقطة للمرة الأولى، وذلك بعد جلستين فقط من اختراقه مستوى 71 ألفا، مدفوعا بموجة شراء واسعة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير محللي السوق في شركة سوميتومو ميتسوي دي إس لإدارة الأصول: "بعد سلسلة من المكاسب، يبدو أن السوق تشهد بعض عمليات جني الأرباح".

وشهدت جلسة التداول تراجعا في 184 سهما من أصل 225 سهما مدرجة على المؤشر نيكي، مقابل ارتفاع 41 سهما فقط.

رابحون وخاسرون

تصدرت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي كانت المحرك الرئيسي للموجة الصعودية الأخيرة، قائمة الخسائر، وذلك قبيل إعلان شركة مايكرون تكنولوجي نتائج أعمالها.

وهوت أسهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة بنسبة 15.1%، فيما انخفض سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر بكثافة في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 10.1%.

في المقابل، ارتفع سهم شركة فوجيكورا المتخصصة في تصنيع الكابلات والألياف الضوئية بنسبة 5.3%.

ومن بين الأسهم الأكثر تراجعا أيضا:

هبط سهم شركة فوروكاوا إلكتريك المصنعة للكابلات والمكونات بنسبة 15.5%.

انخفض سهم شركة ميتسوي كينزوكو المنتجة للمعادن غير الحديدية بنسبة 12.6%.

أما على صعيد الأسهم الرابحة:

ارتفع سهم شركة مييجي هولدينغز المتخصصة في منتجات الألبان والحلويات بنسبة 3.5%.

صعد سهم شركة نيتشيري العاملة في الخدمات اللوجستية بنسبة 3.1%.

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ويأتي هذا التراجع بعد موجة مكاسب غير مسبوقة دفعت السوق اليابانية إلى مستويات تاريخية، في ظل استمرار اهتمام المستثمرين بأسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قبل أن تؤدي عمليات جني الأرباح إلى موجة تصحيح واسعة في السوق.