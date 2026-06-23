اقتصاد|تونس

تونس.. إضراب في قطاع البنوك وسط خلافات بشأن الأجور

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صور من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية المصدر حساب فيسبوك للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية
الإضراب يستمر لمدة 3 أيام (حساب فيسبوك الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية)
Published On 23/6/2026

بدأ العاملون في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس، اليوم الثلاثاء، إضرابا عاما يستمر 3 أيام، بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، على خلفية خلافات بشأن الأجور وتعثر المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين.

وقالت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية إن قرار الإضراب جاء إثر ما وصفته بـ"فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات"، و"التعنت من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين والدفع بالقوانين بالبلاد إلى أقصاها حد الإضراب ورفض الحوار ورفض الزيادة في الأجر".

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وأكدت النقابة تنفيذ الإضراب أيام 23 و24 و25 يونيو/حزيران 2026 "بكافة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في كامل تراب الجمهورية"، مشيرة إلى أن توقف العمل يشمل المقرات الاجتماعية والإدارات المركزية والفروع والوكالات وسائر مواقع العمل التابعة للقطاع.

ودعت جميع الأعوان والإطارات إلى الالتزام بالإضراب و"التحلي بروح المسؤولية والانضباط النقابي والالتفاف حول الهياكل التنفيذية لإنجاح هذا الاستحقاق النضالي".

في المقابل، اعتبر المجلس البنكي والمالي أن الدعوة إلى الإضراب "تظل غير مبررة"، مؤكدا أن جميع البنوك والمؤسسات المالية "صرفت الزيادات في الأجور وفقا للأمر عدد 68 لعام 2026 المؤرخ في 30 أبريل/نيسان الماضي وطبقا للتشريعات والنصوص الجاري بها العمل".

وشدد المجلس على أنه سيطبق أحكام القانون إذا نُفِّذ الإضراب، موضحا أنه سيتم "خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن مختلف المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها، فضلا عن الامتيازات العينية بالنسبة إلى الموظفين المضربين".

المصدر: الجزيرة

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