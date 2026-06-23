النفط يتراجع والذهب والدولار يرتفعان وسط تفاؤل بشأن محادثات سويسرا

تراجعت ‌‌أسعار النفط 4% اليوم الاثنين، وارتفع الذهب وسعر صرف الدولار، بعد أن قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إنه جرى ⁠⁠إحراز تقدم في المحادثات ⁠⁠مع إيران، وإن مضيق هرمز مفتوح.

وذكرت رويترز أن فانس قال إن المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين في سويسرا أفضت إلى إرساء "أساس متين" لاتفاق سلام نهائي، وذلك رغم التوتر ⁠⁠المتعلق بمضيق هرمز ولبنان.

وقال وسطاء، حسب رويترز، إن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين أحرزوا "تقدما مشجعا" خلال الجولة الأولى من المفاوضات التي عقدت في سويسرا وانتهت في وقت ⁠⁠مبكر من أمس الاثنين.

وانخفض خام برنت 3.18 دولارات، أو 3.95% إلى 77.39 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1544 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار ارتفعت إلى 82.30 دولاراً في بداية ⁠⁠التداول بسبب تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستئناف الحرب على إيران وإعلان طهران إغلاق مضيق هرمز مجدداً.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.15 دولار إلى 74.45 دولار للبرميل قبل انتهاء التداول ⁠⁠على العقد في وقت لاحق من الاثنين. وتراجع عقد شهر أغسطس/آب الأكثر تداولا 2.49 دولار بما يعادل 3.28% إلى 73.36 دولاراً للبرميل.

وكانت المفاوضات قد انطلقت الأحد بموجب مذكرة تفاهم جرى التوصل إليها الأسبوع الماضي، ‌‌وتنص على تمديد وقف إطلاق النار الهش، الساري منذ أبريل/نيسان، لمدة 60 يوما إضافية على الأقل.

الذهب يرتفع

وفي السياق صعد الذهب بنحو 1% الاثنين، متعافيا ⁠ ⁠من أدنى مستوى ⁠⁠له منذ أكثر من أسبوع، الذي سجله في الجلسة السابقة، إذ ساهم التقدم المحرز في المفاوضات بين الولايات المتحدة ⁠⁠وإيران في الضغط على أسعار النفط، مما قلل بعض المخاوف المتعلقة بالتضخم، وما قد يتبعه من رفع لأسعار الفائدة.

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وبحلول الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4199.07 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع يوم الجمعة إلى أدنى مستوى منذ 11 يونيو/حزيران.

وقال أولي هانسن، المحلل لدى ساكسو بنك لرويترز "ستظل أسعار الطاقة محركا رئيسيا على المدى القصير لقطاع المعادن النفيسة".

وأضاف "نشهد استمرار ‌‌المفاوضات المتعثرة في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران، والتي لا تزال تشير إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يضيف براميل جديدة من النفط الخام إلى السوق"، مما يضغط على أسعار النفط الخام ويساعد الذهب.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، يرى المتعاملون أن هناك فرصة بنسبة 89% لرفع الفائدة في ديسمبر/كانون الأول القادم مقارنة مع 61% قبل اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) برئاسة كيفين وارش، والذي قرر تثبيت سعر الفائدة.

ورغم مكانة الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه يميل إلى فقدان جاذبيته عند ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية، ‌‌إذ يتراجع الطلب على الذهب، الذي لا يرد عائدا، ويفضل المستثمرون شراء السندات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.4% ‌‌إلى 66.46 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 1.7% إلى 1691.54 دولاراً وارتفع البلاديوم 1% إلى 1271.25 دولاراً.

وفي سياق متصل، ارتفع الدولار الاثنين مدعوما بتفاؤل المستثمرين حيال إمكان ⁠⁠التوصل إلى اتفاق ⁠⁠عقب الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، فيما صعد الجنيه الإسترليني في تداولات متقلبة عقب إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ⁠⁠عزمه تقديم استقالته.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية أخرى 0.06% إلى 100.90 نقطة، وانخفض اليورو 0.24% إلى 1.1444 دولار.

وانتعش الجنيه الإسترليني من أدنى مستوى له خلال الجلسة مسجلا 1.318 دولار بعد أن أعلن زعيم حزب العمال كير ستارمر اعتزامه تقديم الاستقالة، مما يمهد الطريق أمام منافسه آندي بيرنام لتولي منصب رئيس الوزراء، ليكون السابع لبريطانيا خلال السنوات العشر التي تلت التصويت لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وارتفع الجنيه الإسترليني ليصل سعر صرفه 1.32 مقابل الدولار، و1.15 أمام اليورو، وفق صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.