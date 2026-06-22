النفط يتراجع والذهب يصعد بعد تقدم محادثات أمريكا وإيران

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين أمريكا وإيران في سويسرا، مع إعلان طهران حصولها على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات، مما خفف المخاوف من نقص الإمدادات في الأسواق العالمية، بينما صعد الذهب وتماسك الدولار وسط ترقب لمسار اتفاق نهائي خلال 60 يوما.

ووقت كتابة التقرير، تراجع خام برنت إلى نحو 78.84 دولارا للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 75.11 دولارا للبرميل، بعد جلسة متقلبة صعدت فيها الأسعار في بدايتها مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستئناف الهجمات على إيران وتصريحات طهران بشأن إغلاق مضيق هرمز.

وقال مسؤولون من أمريكا وإيران إنهم اختتموا الجولة الأولى من المحادثات في سويسرا، بعدما بدأت أمس الأحد وفق شروط مذكرة تفاهم جرى التوصل إليها الأسبوع الماضي لتمديد وقف إطلاق النار الهش الذي بدأ في أبريل/نيسان لمدة 60 يوما إضافية على الأقل.

وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن بلاده حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات، والإفراج عن بعض الأصول المجمدة، وإطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران.

ونقلت رويترز عن محلل السوق في "آي جي" توني سيكامور قوله إن تحقق نتائج ملموسة على الأرض بشأن المحادثات رفيعة المستوى بين أمريكا وإيران لا يزال غير محسوم، خصوصا في جنوب لبنان حيث يبدو أن إسرائيل وحزب الله عازمان على مواصلة الصراع.

وقال محللو "آي إن جي" في مذكرة نقلتها رويترز إن التطورات الأخيرة تُظهر أن الطريق نحو اتفاق أكثر استدامة سيكون صعبا، مع بقاء مخاطر حقيقية جدا لاندلاع أعمال قتالية خلال فترة وقف إطلاق النار الممتدة 60 يوما.

وكانت أسعار النفط قد هبطت بأكثر من 8% الأسبوع الماضي، مدفوعة بآمال زيادة المعروض عبر الإفراج عن الشحنات العالقة في الخليج واحتمال رفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني ضمن الاتفاق بين واشنطن وطهران.

الذهب والدولار

في المعادن النفيسة:

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ارتفع الذهب وقت كتابة التقرير إلى نحو 4195.20 دولارا للأوقية.

زادت الفضة إلى 66.43 دولارا للأوقية.

تحرك البلاتين قرب 1667.30 دولارا للأوقية.

تحرك البلاديوم قرب 1277 دولارا للأوقية.

ونقلت رويترز عن المحلل في شركة "ماريكس" إدوارد مير قوله إن الوضع في سويسرا تغيّر عما كان عليه قبل ساعات عندما كان الطرفان يتجادلان، لكنه أضاف أن الأسواق ستواصل التداول وفق التوجهات الجيوسياسية لفترة أطول قليلا بسبب سرعة تغير الوضع.

وفي أسواق العملات، تماسك الدولار مع:

ارتفاعه أمام الين إلى نحو 161.69 ينا.

تراجع اليورو إلى 1.14547 دولار.

تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.32085 دولار.

تحرك الدولار الأسترالي قرب 0.70045 دولار.

تحرك الدولار النيوزيلندي قرب 0.57278 دولار.

وظلت سندات الخزانة الأمريكية تحت ضغط، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين إلى نحو 4.23%، مع زيادة رهانات المتعاملين على رفع الفائدة هذا العام بعد إشارات متشددة من الاحتياطي الفدرالي.