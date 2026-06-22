وزير الخزانة الأمريكي: أصدرنا ترخيصا لمدة شهرين يجيز توريد وبيع النفط الإيراني

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الاثنين إن بلاده أصدرت ترخيصا عاما مؤقتا لمدة 60 يوما يجيز إنتاج النفط الإيراني وتوريده وبيعه، وذلك ضمن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة الأسبوع الماضي بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب بين الجانبين.

وأوضحت ⁠وزارة ⁠الخزانة الأمريكية أن الترخيص العام بشأن إيران ⁠يتيح إنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات ⁠البتروكيماوية والنفطية إيرانية المنشأ حتى 21 أغسطس/آب المقبل.

ووافقت الولايات المتحدة بموجب مذكرة التفاهم ‌الموقعة الأسبوع الماضي بين واشنطن وطهران على إصدار إعفاءات لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والمشتقات وجميع الخدمات المرتبطة بها، ⁠بما في ذلك ⁠المعاملات المصرفية والتأمين والنقل.

حدود الترخيص

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن المعاملات ⁠المصرح بها بموجب الترخيص العام ⁠الأمريكي الجديد تشمل ⁠استيراد النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة.

وأضافت ‌الوزارة أن الترخيص لا يجيز المعاملات التي تشمل كوريا ‌الشمالية وكوبا ‌وأوكرانيا.

وقال الوزير الأمريكي إن طهران التزمت بحرية المرور في مضيق هرمز، وبالسماح لمفتشي "الطاقة الذرية" بدخول أراضيها.