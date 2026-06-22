نيكاي الياباني يتجاوز 72 ألف نقطة لأول مرة

قفز المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الاثنين، متجاوزا حاجز 72 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مدعوما بموجة تفاؤل واسعة بشأن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في وقت طغت فيه هذه المعنويات الإيجابية على الضبابية المحيطة بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.55% ليصل إلى 72353.96 نقطة في تعاملات الاثنين، فيما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.24% إلى 4095.05 نقطة.

وكانت صحيفة "نيكاي" قد ذكرت، الجمعة، أن حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تعتزم وضع هدف للاستثمار العام والخاص بقيمة تقارب 370 تريليون ين (نحو 2.29 تريليون دولار) في القطاعات الإستراتيجية، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، بحلول عام 2040.

كما واصلت الأسهم مكاسبها بعد إعلان قطر وباكستان، اللتين تضطلعان بدور الوساطة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إحراز تقدم في المفاوضات، مع التأكيد على استمرارها رغم بدايتها المتوترة.

وقال محلل إستراتيجيات الأسهم في شركة نومورا سيكيوريتيز، واتارو أكياما، "تلعب الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مرة أخرى دورا رائدا في دفع السوق".

وأضاف: "من المرجح أن يستمر مستوى عال من اليقظة بشأن تطورات الوضع في إيران والشرق الأوسط".

رابحون وخاسرون

وتصدر مؤشر قطاع المعادن غير الحديدية مكاسب القطاعات المدرجة على مؤشر توبكس، مرتفعا بنسبة 7.57%، تلاه قطاع الأجهزة الكهربائية بنسبة 2.08%، ثم قطاع منتجات الزجاج والسيراميك بنسبة 2.05%.

وفي المقابل، كان قطاع العقارات بين الخاسرين، حيث تراجع بنسبة 1.07%.

وعلى مستوى الأسهم، تصدر سهم شركة "جيه فرونت ريتيلنغ" قائمة الرابحين بعدما قفز بنسبة 16.24%، إثر إعلان شركة الاستثمار النشط "ثري دي إنفستمنت بارتنرز" استحواذها على حصة تبلغ 5.10% في الشركة المشغلة لمتاجر التجزئة.

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وجاء سهم "ياسكاوا إلكتريك" في المرتبة الثانية بارتفاع 9.02%، تلاه سهم "فانوك" المصنعة للروبوتات، الذي صعد بنسبة 8.10%.

في المقابل، سجل سهم "تاييو يودن" أكبر الخسائر متراجعا بنسبة 3.37%، يليه سهم "طوكيو إلكتريك باور" بانخفاض 3.05%، ثم سهم "أوباياشي" الذي فقد 2.99%.