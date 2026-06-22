سهم سبيس إكس يتراجع 10% بعد إعلانها بيع سندات للمرة الأولى

هوى سهم شركة "سبيس إكس" الأمريكية بنسبة فاقت 10% اليوم الاثنين بعد إعلانها اللجوء لأول مرة إلى سوق السندات، ⁠⁠مستفيدة من قوة ⁠⁠دافعة أعقبت طرح أسهمها للاكتتاب العام، والذي دفع احتياطياتها النقدية إلى تجاوز 100 مليار دولار، في الوقت الذي تكثف فيه الشركة إنفاقها على خططها في مجال صواريخ الفضاء والذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية ان سهم الشركة المملوكة للتريليونير إيلون ماسك تم تداوله بسعر 165.51 دولار في الساعة الرابعة و45 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش، وهو ثالث انخفاض لسهم الشركة في 3 أيام متتالية.

وكان سعر سبيس إكس قد أدرج في بورصة ناسداك بنيويورك يوم 12 يونيو/حزيران الحالي بعد أن جمعت الشركة 85.7 مليار دولار من طرحها العام الأولي، ما جعلها إحدى أكبر الشركات في العالم من ناحية القيمة السوقية.

أهداف طرح السندات

ويندرج طرح سبيس إكس سنداتها اليوم ضمن سعيها لإعادة هيكلة ميزانيتها العمومية من خلال إحلال الديون طويلة الأجل محل التمويل الانتقالي قصير الأجل، وهو ما يمكن أن يساعدها في تمويل توسع طموح ومكلف في مجالي الذكاء الاصطناعي، وصواريخ الفضاء من الجيل التالي.

ولم تكشف الشركة عن حجم تسعير ‌‌الطرح ‌‌المقترح للسندات أو شروطه، غير أنها قالت إن عوائد طرح السندات ستستخدم لأغراض الشركة العامة، وكذلك لسداد القروض وتغطية الرسوم والمصروفات ذات الصلة.

وذكرت وكالة بلومبرغ الأسبوع الماضي أن "سبيس إكس" تسعى لجمع ما لا يقل عن 20 مليار دولار من الطرح الأول للسندات.

ورغم طرح أسهمها للعموم من خلال البورصة الأمريكية، فإن إيلون ماسك يحتفظ بنسبة 82% من حقوق التصويت في سبيس إكس بعد الطرح العام الأولي.

وقال آدم سرحان، ⁠⁠الرئيس التنفيذي لشركة "50 بارك إنفستمنتس " مع احتفاظ ماسك ⁠⁠بالسيطرة على الأغلبية الساحقة في التصويت من خلال هيكل مزدوج الفئات، فإن إصدار الشركة للسندات يحافظ على الملكية الاقتصادية للمساهمين الحاليين دون الحاجة إلى إصدار أسهم جديدة.

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وأضاف سرحان "من الواضح أن اختيار الديون ⁠⁠بدلا من الأسهم الإضافية يعطي الأولوية لتجنب المزيد من تخفيف حصص المساهمين".

زيادة الإيرادات والإنفاق

وزادت سبيس إكس إنفاقها على البنية ⁠⁠التحتية للذكاء الاصطناعي وتطوير صاروخ ستارشيب، وهي استثمارات أثرت على الربحية على الرغم من النمو القوي الذي حققته أعمالها في مجال الإنترنت عبر إنترنت الأقمار الصناعية ستارلينك .

وقفزت إيرادات الشركة الأمريكية 33% إلى 18.67 مليار دولار العام الماضي، على ‌‌الرغم من تسجيل الشركة خسارة صافية في أعقاب الإنفاق المكثف ودمج مشروع ماسك للذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" .

وتحتل سبيس إكس المرتبة الرابعة ضمن أكبر الشركات في العالم من ناحية القيمة السوقية، وذلك بعد إنفيديا وألفابت وآبل ومايكروسوفت.