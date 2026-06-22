ترمب: الأموال الإيرانية المفرج عنها ستشترى بها سلع زراعية أمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الاثنين أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين، فيما أفادت وكالة تسنيم نقلا عن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أنه لا يوجد بموجب المذكرات الموقعة أي التزام بشراء المواد الزراعية من الولايات المتحدة.

وشدد ترامب على أنه "من المفترض ألا تستخدم إيران عائدات النفط لإعادة بناء جيشها، بل أن تستخدم الأموال لشراء الغذاء لشعبها"، متوعدا من أنه "سيقوم بما يجب عليه القيام به إذا أساءت إيران التصرف".

وأكد ترمب أن مضيق هرمز مفتوح، مضيفا أن "إيران تبلي بلاء حسنا للغاية في ما يتعلق بمضيق هرمز"

ومضى ترمب قائلا "تمكنا من تمرير كميات نفط أكثر من قبل، ومضيق هرمز مفتوح بالكامل، وإيران لن تملك أبدا سلاحا نوويا".

السعي لاتفاق "عادل ومعقول"

وبشأن المباحثات الجارية في سويسرا لإبرام اتفاق نهائي لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، قال الرئيس الأمريكي "نحقق تقدما جيدا في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران".

وذكر ترمب أن الطريقة التي يتعامل بها مع إيران "لن تسبب كسادا اقتصاديا عالميا".

وأشار ترمب إلى أنه "يعمل على حل المشاكل بما فيها تلك التي تتعلق بنتنياهو"، رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال الاثنين إن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة "سوف يثري الأمريكيين ويطعم الإيرانيين"، مشيرا إلى أنها "صفقة جيدة للغاية ورائعة للشعبين الإيراني والأمريكي".

"لايوجد ما يمنع شراء المنتجات الأمريكية"

ومن جانبه أوضح محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أنه "إذا كانت أسعار وجودة المنتجات الزراعية الأمريكية أفضل فلا يوجد ما يمنع شراءها"، وفق ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية.

واضاف همتي أن استخدام الدفعة الأولى البالغة 6 مليارات دولارات يستند إلى الاتفاق الموقع مع واشنطن عام 2023 والذي يشمل شراء السلع الأساسية والأدوية.

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وأوضح همتي أن بقية الأموال المجمدة (أي الـ 6 مليارات دولار الثانية وما بعدها) لن تخصص بالضرورة للسلع الأساسية ويمكننا شراء سلع أخرى غير خاضعة للعقوبات.

ومن جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أنه جرى الاتفاق في سويسرا على الإفراج عن قرابة 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

وتفوق قيمة إجمالي الأموال الإيرانية المجمدة نحو 100 مليار دولار.

وأضاف قاليباف أنه تم رفع العقوبات على بيع إيران للنفط والبتروكيماويات بشكل مؤقت إلى حين التوصل لاتفاق نهائي بين طهران وواشطن، وذلك في إشارة إلى إعلان وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق اليوم أنها أصدرت ترخيصا عاما مؤقتا ⁠يتيح إنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات ⁠البتروكيماوية والنفطية إيرانية المنشأ حتى 21 أغسطس/آب المقبل.