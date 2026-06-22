إيران تصدر 36 مليون برميل نفط خلال 5 أيام

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، تصدير 36 مليون برميل من النفط الخام خلال 5 أيام، منذ دخول مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ في 18 يونيو/حزيران الجاري، في خطوة تعكس تعافيا سريعا لصادرات النفط بعد أشهر من التراجع بسبب الحرب والحصار البحري.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن مجموعة "تانكر تراكرز" الاقتصادية، المتخصصة في تتبع شحنات النفط، أن إيران صدرت 36 مليون برميل من النفط الخام منذ اليوم التالي لتوقيع مذكرة التفاهم وحتى اليوم، فيما لا تزال كميات مماثلة تقريبا قيد النقل أو التخزين في المياه المحيطة بإيران وعلى متن ناقلات النفط.

وكانت صادرات النفط الإيرانية قد تراجعت إلى أقل من مليون برميل يوميا خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي اندلعت في فبراير/شباط الماضي، نتيجة استهداف البنية التحتية النفطية وتشديد الحصار البحري الأمريكي، بعدما كانت إيران تنتج نحو 3.3 ملايين برميل يوميا وتصدر قرابة مليوني برميل يوميا قبل اندلاع الحرب.

وجاء ارتفاع الصادرات بعد دخول مذكرة "تفاهم إسلام آباد" حيز التنفيذ في 18 يونيو/حزيران، عقب توقيعها إلكترونيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، وذلك بعد التوصل إليها في 14 يونيو/حزيران بوساطة باكستانية.

وشهد منتجع بورغنشتوك السويسري، أمس الأحد، الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في إطار التفاهم الذي يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل دائم ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ويتضمن الاتفاق، المؤلف من 14 بندا، ترتيبات لإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري المفروض على إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق إن الاحتياطيات النفطية كانت ستنفد خلال 4 أسابيع لو لم يتم التوصل إلى اتفاق.