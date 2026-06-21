ليبيا ترفع إنتاج النفط لأعلى مستوى منذ عام 2013

⁠قال ⁠⁠رئيس مجلس إدارة المؤسسة ⁠⁠الوطنية للنفط في ليبيا مسعود سليمان ⁠⁠اليوم الأحد إن إنتاج النفط الخام وصل إلى ‌‌1.44 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013.

وذكرت المؤسسة ⁠⁠أنها بذلك اقتربت ⁠⁠من تحقيق إستراتيجيتها التي أعلنتها في ⁠⁠وقت سابق، ⁠⁠والهادفة إلى ⁠⁠إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا من النفط ‌‌الخام.

وأكد مسعود سليمان "على المضي قدما بنفس الوتيرة وبذات الهمم، للوصول إلى المعدل المطلوب قبل نهاية العام الجاري 2026، لأجل دعم الاقتصاد الليبي وتحقيق النهضة التي يصبو إليها الشعب الليبي كافة".

والأربعاء المنصرم قالت المؤسسة إن شركة سرت لتصنيع النفط والغاز نجحت في حفر بئر ⁠⁠تطويرية بحقل (الخير) التابع للشركة، بمعدل إنتاج 3209 براميل يوميا وبمعدل إنتاج يقارب 2 ⁠⁠مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب في اليوم.

كما أعلن مسعود سليمان الاثنين الماضي أن المؤسسة وقعت اتفاقيات لتقاسم الإنتاج مع عدد من الشركات العالمية ⁠⁠"الرائدة" بعد الجولة الأولى لمنح تراخيص في البلاد منذ ما يقرب من 20 عاما.

وقال إن تلك الخطوة تعكس الثقة المتنامية في قطاع النفط والغاز الليبي. ويعتمد ‌‌الاقتصاد ‌‌الليبي بشكل كبير على عائدات النفط.

وبحسب مسعود سليمان تمتلك ليبيا احتياطيات من الغاز تبلغ 80 تريليون قدم مكعبة، ‌‌موزعة بين مصادر تقليدية وغير تقليدية.